La serie coreana de Netflix que no es apta para todo el mundo: la trama te va a dejar en shock

Las plataformas de streaming estrenan cientos de historias a los largo del año. Un impulso de contenidos casi inabarcable que genera productos audiovisuales virales, pero también grandes relatos que se pierden en ese confuso mar de novedades. Esto puede observarse a la perfección si atendemos a los datos de algunas plataformas de estadística, donde se especifica que en 2023, Netflix estrenó más de 300 series. Con ello, mientras apuestas como Stranger Things (2016), La casa de papel (2017) o Los Bridgerton (2020) brillan, otras grandes narraciones quedan en un segundo o tercer plano, quedando en ese cajón desastre que a menudo reúne a varias ficciones condenadas al ostracismo. Y ese es precisamente el caso de la serie coreana que recomendamos hoy: My Holo Love.

Estrenada hace un lustro, My Holo Love es una de esas narrativas imperdibles del terreno ficcional coreano, cuya industria televisiva y cinematográfica ha conquistado en varios géneros a los espectadores de todo el mundo. En el celuloide tenemos los casos de los directores Park Chan-wook o Bong Joon-ho y en la pequeña pantalla, El juego del calamar (2021) ha roto todos los récords a nivel de visualizaciones, con una primera y una segunda temporada que se encuentran en los puestos número uno y número dos respectivamente, dentro del top 10 de contenido más visto de series de habla no inglesa. No obstante, bajo la comercialidad apabullante y viralidad de la distopía battle royale creada por Hwang Dong-hyuk, se esconde todo un paraguas de grandes historias con diferentes temáticas. Y una de ellas es esta serie coreana romántica de Netflix. Pero, ¿de qué trata My Holo Love? ¿Por qué es un título a reivindicar un lustro después de su estreno?

‘My Holo Love’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de my Holo Love es la siguiente: «Han So-yeon es una mujer que sufre prosopagnosia, una ceguera facial que ha llevado a una vida solitaria. Pero un día descubre el programa de inteligencia artificial Holo, idéntico a su creador, un científico un tanto antisocial llamado Ko Nan-do. So-yeon se enamora de Holo, pero también se siente atraída por Nan-do, creando un extraño triángulo amoroso entre ella, la IA y su creador humano».

Esta serie coreana fue creada por Lee Sang-Yeob y Ryu Yong-jae. El primero es conocido por su faceta de director de otras series como Mr. Baek (2014) o Yumi’s Cells (2021), mientras que al segundo se le reconoce por su faceta de guionista, habiendo escrito el libreto de largometrajes como Península (2020) y de otras dos series de Netflix como son Parasyte: Los grises (2024) y la versión asiática de La casa de papel: Corea (2022). Pero fue con esta serie que tanto nos recuerda a cinta Her (2013) con la que ambos, terminaron obteniendo el beneplácito de la crítica profesional como Showrunners. En la dirección está Park Jun-su, otro autor asiático de varias series a la altura de Gaus Electronics (2022) y 24-Hour Health Club (2025)

My Holo Love contó en su reparto con varias estrellas del audiovisual surcoreano. Ahí están Go Sung-hee (My Beautiful Bride), Yoon Hyun-Min (The Goddess of Revenge) y Choi Yeo-jin (El arte de la pelea) y Lee Jung-eun (Hasta que el cielo nos reúna).

Entre las reseñas más concurridas sobre la serie, encontramos alabanzas sobre la introspección y la profundidad con el que la ficción abarca temas con el uso de la tecnología para abarcar problemáticas sociales como la soledad. «Entretenida», «diferente», «original», esas son un poco las palabras que más se repiten si nos ponemos a leer las principales críticas internacionales. Sin embargo y a diferencia de lo que podría parecer por su punto de partida, My Holo Love representa una historia ideal para aquellos suscriptores que busquen algo ligero y adictivo para ver en un maratón de fin de semana.

Es la mejor serie coreana de Netflix

Con 12 episodios con una hora de duración cada uno, My Holo Love es una opción perfecta y diferente para ver dentro del inmenso catálogo de Netflix. Aunque el país asiático tiene otros muchos grandes éxitos en su abanico de contenidos. Por eso, quienes después de esta serie coreana quieran seguir viendo narraciones del país, también pueden ver alguna de la siguiente lista: