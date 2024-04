Park Chan-wook se sincera sobre el desplante de los Oscar a su última película

El nombre de Park Chan-wook siempre resuena en la memoria de los cinéfilos cuando se habla de ese gran cine oriental que se puso de moda a principios de la primera década del siglo XXI. Sobre todo, en esa nueva ola de cine surcoreano que supuso un soplo de aire fresco a la forma de narrar historias. Una calidad y habilidad para la dirección que por otra parte, todavía no se ha reflejado en la alfombra roja, a pesar de ser uno de los grandes nombres que cada cierto tiempo, resuenan con filmes notables. El último desplante de la Academia con el cineasta se dio en los Oscar de 2023, cuando ni siquiera nominaron a Decision to Leave, la que para muchos fue una de las mejores cintas del año. Esto, podría parecer que no le importa a un realizador de la trayectoria de Chan-wook, pero lo cierto es que en su última entrevista ha expresado con sinceridad que sería algo “hipócrita” decir que los premios no son relevantes para un autor.

Mientras promocionaba su nueva miniserie para HBO, El simpatizante. Park Chan-wook ha reflexionado sobre lo diferente que podría haber sido su carrera si desde Hollywood le hubiesen concedido alguna estatuilla dorada, manifestando que tiene claro que los premios son fundamentales en la senda de poder de un narrador en la meca del cine. “Sería hipócrita decir que el arte es lo único que importa”, comenzaba explicando. Después, matizó que la mayor parte de posibilidades artísticas vienen de la mano del reconocimiento y del apoyo de la industria:

“Si recibes un premio, podría significar que tienes más poder y más libertad creativa en tu próximo proyecto. Podría significar que puedes tener un presupuesto mayor. Quizás puedas tener más libertad y un presupuesto mayor, dependiendo de qué tan grande sea el premio”, le contaba al medio The New Yorker.

Aunque lo nominasen, tampoco asistiría a la ceremonia

A pesar de no haberlo nominado, si se hubiese dado el caso sus fans tampoco podrían haberle visto desfilando con las demás estrellas de Los Ángeles, ya que según afirma “no le gusta la molestia de asistir a ceremonias de premios”. Una cuestión que comparte con algunos otros grandes visionarios del celuloide, como por ejemplo Woody Allen.

Lo cierto es que parte de la culpa de la poca presencia de Park Chan-wook en los Oscar se debe al Korean Film Council, la institución que se encarga de presentar las candidaturas del país al menos, a la categoría de Mejor película internacional. Antes del 2022 con Decision to Leave, la organización jamás había presentado una obra de Park como candidata. El director, admitió anteriormente que quizás esta última propuesta era la que tenía “menos elementos gráficos” y que por tanto, en comparación con sus trabajos anteriores, llegaría a una audiencia más amplia.

“Siempre he considerado que he estado haciendo historias de amor (…) Incluso se ríen cuando hago este tipo de comentario y lo toman como una broma. Eso me hizo pensar por qué. Mi evaluación fue que tan vez la violencia y la desnudez estaban realmente al frente de todo. Era demasiado fuerte, demasiado gráfico. Esta vez, realmente tuve que atenuar estas cosas para mostrar algo diferente”, contó en una entrevista para IndieWire.

Decision to Leave cuenta la historia de Hae-Joon, un veterano detective que investiga la extraña muerte de un hombre al caer de la cima de una montaña. Pronto Sore, la mujer del difunto, se convierte en la principal sospechosa. Mientras se desarrolla el caso, el investigador comenzará a sentir una atracción por ella que le desestabilizará por completo. Está disponible bajo suscripción en Movistar +.

Una carrera llena de obras de culto

Park Chan-wook es reconocido, sobre todo, por esa gran obra titulada Oldboy. La adaptación homónima del manga japonés de Nobuaki Minegishi, que terminaría formando en el imaginario del director la llamada Trilogía de la Venganza, con Sympathy for Mr. Vengeance y Sympathy for Lady Vengeance. Más allá de esta tragedia griega melodramática, entre sus trabajos también destacan obras como La doncella o Stoker. Como hemos mencionado anteriormente, el cineasta no ha sido compensado en la ceremonia de los Oscar, en cambio, sí que ha obtenido crédito en otros Festivales como Cannes. En el certamen de cine galo consiguió el premio a la Mejor dirección con Decision to Leave, el Premio del jurado con Thirst y el Gran Premio del jurado, gracias a Oldboy.

En la pequeña pantalla también ha brillado con miniseries como La chica del tambor. El próximo 15 de abril estrenará El simpatizante en HBO Max, una sátira de espías basada en la novela escrita por Viet Thanh Nguyen, donde aparecen entre otros, el recientemente ganador del Oscar, Robert Downey Jr.