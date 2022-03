¿Qué ocurriría si un día te levantas en una habitación de hotel y la persona con la que has pasado la noche está muerta en la cama? Eso es lo que le ocurre a la protagonista de la primera temporada de The Flight Attendant. Para los que les gustó la primera entrega de esta serie de comedia negra de HBO Max, tenemos una buena noticia: La segunda temporada de serie de comedia negra de Max Original The Flight Attendant se estrenará el jueves 22 de abril.

La segunda temporada de The Flight Attendant tendrá 8 episodios de los que se estrenarán el 22 de abril dos episodios, la siguiente semana otros dos y luego un episodio semanal. Una serie cuya primera temporada está basada en la novela del mismo nombre de Chris Bohjalian, e l autor superventas del New York Times.

The Flight Attendant ha sido desarrollada por el showrunner Steve Yockey, que ejerce de productor ejecutivo junto con la co-showrunner y productora ejecutiva Natalie Chaidez. Greg Berlanti, Kaley Cuoco, Sarah Schechter, David Madden, Suzanne McCormack y Silver Tree son los productores ejecutivos. Jess Meyer es coproductor ejecutivo y Bonnie Muñoz es productora.

Lo que ocurrió en la primera temporada

La protagonista de esta serie Cassie Bowden, a la que da vida la actriz Kaley Cuoco a la que conocemos por su trabajo en la comedia The Big Bang Theory, es una azafata que vive en Los Ángeles mientras trabaja como agente de la CIA en su tiempo libre.

Todo cambia en su vida cuando en uno de los viajes que tiene que hacer como azafata al extranjero conoce en el avión a un hombre atractivo con el que queda esa misma noche a Bangkok. Cuando se despierta a la mañana siguiente se da cuenta de que este hombre está muerto en la cama y no recuerda lo que ha pasado esa noche debido al exceso de alcohol. Ese asesinato se irá enredando en otra intriga internacional. Una emocionante temporada que sorprendió por el humor negro de sus diálogos y sus diferentes escenarios en Los Ángeles, Berlín y Reykjavik.

Lo único que sabemos de la segunda temporada de esta serie es lo que ha anunciado HBO Max en sus redes sociales: “Nueva ciudad, nuevo trabajo y muchos más secretos”. Una nueva vida para Cassie de la que podemos ver un avance en el tráiler.

El reparto de la segunda temporada

Esta segunda temporada The Flight Assistant cuenta con el reparto habitual de la serie con Cuoco, Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz y Rosie Perez. Los actores invitados recurrentes que vuelven incluyen a T.R. Knight, Yasha Jackson y Audrey Grace Marshall.

Pero en esta entrega de la serie también estarán actores como Mo McRae, Callie Hernandez y JJ Soria, así como por las nuevas estrellas invitadas Alanna Ubach, Cheryl Hines, Jessie Ennis, Mae Martin, Margaret Cho, Santiago Cabrera, Sharon Stone y Shohreh Aghdashloo.