Jason Momoa ya avisaba durante la promoción de Dune, que él lo que quería era ver una versión extendida de la película de la mano de Denis Villeneuve, sin los cortes obligados para la distribución de Warner Bros Pictures. Aunque en un principio pueda parecer que sus 2 horas y 35 minutos de metraje no deja lugar a que muchas escenas se queden en el tintero, desde la cuenta de Secrets of Dune han recreado a través del guion original alguna de las escenas que no pudimos llegar a ver en la gran pantalla. Estos son algunos de los secretos de Dune que nos perdimos:

(A continuación, en el artículo se pueden encontrar detalles de la trama de Dune)

Son varios los personajes que tiene más metraje del que hubiésemos pensado. El primero de ellos es Duncan Idaho (Jason Momoa) uno de los más fieles maestros de Paul Atreides que tristemente fallece advertido por las visiones del protagonista. La presentación del aventurero y habilidoso guerrero era una caía en picado desde el cielo hasta el planeta de Arrakis, algo que hubiese descubierto sus habilidades como piloto y obteniendo de esta forma una entrada bastante más épica.

En la archiconocida escena del Gom Jabbar, la prueba que demuestra la humanidad de los instruidos dentro de la escuela Bene Gesserit, iban a sucederse más diálogos entre la Reverenda Madre y Paul. En esta, advertiría al joven noble que su padre perdería el control de Arrakis, algo totalmente inevitable. Pero si hay algo que se note en falta dentro de la adaptación de la primera parte de Frank Herbert es la relación de Paul con su madre, la dama Jessica (Rebecca Ferguson).

Ambos mantenían una escena de entrenamiento y una fiesta de gala a la llegada a Arrakis que no se mantuvo. En ella, la concubina del duque llevaba un impresionante vestido rojo, Gurney Halleck tocaba el baliset, un instrumento de cuerdas que aparece en varias ocasiones en la novela, como uno de los recuerdos más nostálgicos de Paul. En esa misma celebración llegaba un regalo amenazante de parte del Barón Harkonnen: cientos de dedos amputados de los recolectores de especias que habían trabajado bajo sus órdenes.

Estas son solo algunas de las escenas que nos perdimos en el corte final. Quién sabe si Warner accederá en algún momento a un montaje definitivo que revele todos los secretos de Dune, por parte de Villeneuve con motivo del estreno de la segunda parte, programada para llegar en octubre del 2023.