Robert De Niro cumple años: ¿Dónde se pueden ver sus mejores películas?

Robert de Niro es junto a figuras como Marlon Brando, Al Pacino o Daniel Day Lewis, uno de los mejores actores de la historia del cine. Aunque actualmente haga algún que otro papel indigno de su trayectoria, nadie puede negar que la filmografía del neoyorquino contiene algunas de las películas más icónicas del séptimo arte. Hoy es su cumpleaños y para celebrarlo, repasamos varios de los clásicos en los que ha participado y dónde podemos verlos:

‘Uno de los nuestros’

La película de mafia por excelencia (con el permiso del El padrino). Robert DeNiro maneja un rol secundario y es Ray Liotta quien lleva el peso de la trama. Desgraciadamente falleció hace algunos meses, dejándonos un nudo en el estómago. ¿Alguien puede olvidar la famosa secuencia en la que Liotta, DeNiro y Joe Pesci cenan con la abuela de este último?

¿Dónde puede verse?: HBO Max

‘Heat’

Quizás sea el ejercicio de contención interpretativa más potente de su carrera. En Heat de Michael Mann, De Niro compartía elenco con Al Pacino, su perseguidor. Con él, guarda más similitudes de las que cabría esperar entre un policía y un ladrón.

¿Dónde puede verse?: Netflix y Amazon Prime Video

‘Una historia del Bronx’

De Niro ha destacado además brevemente, por sentarse en la silla de director y protagonizar Una historia del Bronx. Un drama de mafiosos en el que un conductor de autobús intenta encauzar a su hijo cuando este entabla amistad con un mafisoso local. Y no, esta vez él no era el mafioso, sino Chazz Palminteri. El actor que interpretaba a Sonny hizo a su vez de guionista, firmando de su puño y letra Una historia del Bronx.

¿Dónde puede verse?: Amazon Prime Video

‘Taxi Driver’

Otra de sus colaboraciones míticas con Martin Scorsese, Taxi Driver es el título favorito de una buena cantidad de cinéfilos y una tipología de ficción imitada hasta la saciedad. La complejidad de un rol como Travis Bickle parece impensable en otro rostro y acting que no sea el del de De Niro. Su escena frente al espejo diciendo aquello de Are you talking to me? (¿Estás hablando conmigo?) es una de las frases de cine más célebres de la historia.

¿Dónde puede verse?: Movistar +

‘Toro salvaje’

Sin duda, su Jake la Motta es no solamente una de las mejores interpretaciones de Robert De Niro, sino que está considerado un personaje clave dentro de los dramas deportivos. La Academia recompensó al actor con una estatuilla, su segundo Oscar 6 años después de que también se lo diesen por ser la versión joven de Vito Corleone en El Padrino: Parte 2. No volvería a llevarse tal reconocimiento, pero si múltiples nominaciones, la última con El Irlandés.

¿Dónde puede verse?: Movistar +, Amazon Prime Video y Filmin