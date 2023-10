Ridley Scott no está conforme con cómo la película ‘Joker’ celebra la violencia

Ridley Scott y el actor Joaquin Phoenix regresan de forma inminente a los cines con Napoleón. Su nueva colaboración desde que ambos trabajasen juntos en Gladiator. Han pasado más de dos décadas y ninguno de los dos es el que era entonces. Todo hay que decir que el intérprete ha tenido una carrera posterior algo más regular que el cineasta, cosechando grandes papeles, mientras que Scott ha tenido algún que otro tropiezo fílmico como El consejero o Exodus: Dioses y reyes. Pero ha sido precisamente el Joker, uno de los últimos papeles de Phoenix, lo que más ha impresionado al realizador, aunque este no está de acuerdo con cómo la adaptación de Todd Phillips celebra la violencia.

Joker, supuso un soplo de aire fresco a un género que por aquel entonces, todavía estaba en pleno auge. Sin embargo, esta afirmación tan común en la comunidad cinéfila puede ser tildada como algo tramposa, si tenemos en cuenta que el proyecto dirigido por Phillips se acercaba bastante más al imaginario de Martin Scorsese que al Batman de Christopher Nolan. Y es que a pesar que el filme sobre el origen villanesco del payaso del crimen sea un poco excesivo para Scott, al verlo pensó inmediatamente en Phoenix para el papel del General francés.

“Me quedé impresionado con su escandalosa película Joker. No me gustó la forma en que celebraba la violencia, pero Joaquín fue extraordinario. Pensé que sería un activo increíble para Napoleón, también en un sentido comercial. Sólo tenía dos actores en mente para el papel. No mencionaré el otro”, le dijo el director a Deadline.

Sea porque siempre le pregunta al respecto del trabajo con Phillips, Scott ya mencionó en otra charla en julio que el trabajo del actor como el villano de Gotham le había hecho darse cuenta de que era el hombre perfecto para interpretar a Napoleón: “Estoy mirando a Joaquin y diciendo ‘este pequeño demonio es Napoleón Bonaparte’. Se parece a él”.

‘Napoleón’: Tráiler, reparto y fecha de estreno

Napoleón no será un biopic al uso, sino que se centrará en la relación entre el caudillo galo y su mujer, Josefina Bonaparte. Una historia de ascenso al poder llena de batallas espectaculares. Aparte de Phoenix, la cinta contará con Vanessa Kirby en el papel de la mujer del habilidoso militar y un reparto secundario conformado por Tahar Rahim, Ben Miles, Ludivine Sagnier, Matthew Needham y Youssef Kerkour.

Napoleón llegará a los cines el próximo 24 de noviembre. Después aterrizará en Apple TV +, plataforma que ha financiado el proyecto.