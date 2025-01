Ridley Scott aplaza la película sobre los Bee Gees tras discutir con Paramount Pictures

Quien haya leído un poco sobre el modus operandi de Ridley Scott tras las cámaras sabe, que el cineasta trabaja a un ritmo vertiginoso, rodando sus historias a una velocidad de vértigo. Sólo así se explica que el autor de Alien y Blade Runner pretendiese estrenar en el 2026 otras dos películas; una de los Bee Gees y después, la adaptación de ‘The Dog Stars’. El plan era precisamente plantear dos rodajes consecutivos, pero ahora en una entrevista reciente, el británico ha revelado cómo ha tenido que negociar de forma muy estricta con Paramount Pictures, paralizando la producción del grupo musical.

La cinta de los Bee Gees tenía previsto comenzar el rodaje a principios de este año. No obstante, el primer acuerdo de programación entre el realización y la major ha cambiado, por los que los melómanos y fans del grupo tendrán que esperar un poco más, siendo ahora The Dog Star el siguiente título en su extenuante calendario laboral. Los amantes del cine del director pueden estar tranquilos, pues esto no implica que Scott se haya bajado del proyecto, sino que simplemente su rodaje se pospondrá un poco. Aunque queda claro que el realizador no espera a nadie, ni siquiera a un gigante del entretenimiento como Paramount. Un golpe de autoridad, por otra parte, que Scott puede permitirse con el estudio gracias a los aparentemente buenos resultados en la taquilla de Gladiator II. Según ha contado en una entrevista reciente, la productora cambió los parámetros de su acuerdo para con el biopic de la legendaria banda de finales de los 70.

La película de los Bee Gees se retrasa

Como bien relata Ridley Scott, quien no se corta ni un pelo a la hora de emitir públicamente sus pensamientos, Paramount Pictures ha cambiado el plan para el desarrollo de You Should Be Dancing, el título provisional que de momento lleva la historia del grupo. Así, el director comenzará primero la producción de The Dog Stars para la 20th Century Pictures en abril, mientras que el retrato fílmico de los Bee Gees se trasladará al mes de septiembre. Algo que en un principio, no ha hecho nada de gracia al ganador del Oscar.

Los cinéfilos que hayan seguido la senda ultraproductiva de Scott saben de sobra que a pesar de sus 87, nada ni nadie puede frenar su ritmo de trabajo. Sobre todo, teniendo en cuenta que ha llegado un momento en el que este narrador audiovisual rueda al estilo multicámara, casi como la manufacturación de una fábrica.

En su conversación con GQ, este tótem de la industria audiovisual explicaba su discusión con el estudio: «El estudio cambio las reglas del juego. Les dije ‘No pueden hacer eso’. Insistieron. Les dije ‘Bueno, les voy a advertir que me iré porque pasaré a la siguiente película. No me creyeron y yo sí», recordaba. Después, el narrador «saco pecho» explicándole al medio cómo no iba a estar parado mientras la compañía se decidía a poner una nueva fecha para el proyecto de los Bee Gees.

«Me pidieron que fuera demasiado lejos y dije ‘¡No, el siguiente!’. No les gustó mi trato, así que les advertí ‘Pasaré página. Soy caro, pero soy muy bueno’», terminaba de explicar.

Ridley Scott y los Bee Gees

Como bien adelanta IndieWire, una fuente cercana a Paramount Pictures y Scott Free asegura que efectivamente, Ridley Scott sigue en el proyecto pero que antes afrontará el rodaje de The Dog Stars con Jacob Elordi, quien sustituye en este caso a un Paul Mescal que ha tenido que salirse de la adaptación por, justamente, otra película biográfica musical. Pues será Paul McCartney en la ambiciosa tetralogía que prepara Sam Mendes.

En su charla con la revista, el director quiso exponer que la película de la banda se centrará en la «competencia» entre los hermanos fundadores de los Bee Gees, Barry, Robin y Maurice Gibb. Andy, el menor, murió en 1988 y Barry, el último que queda vivo, ejercerá como productor ejecutivo de la cinta.

«Me gustó el lado de clase trabajadora de los Bee Gees. Todo se trata de competencia entre hermanos…Y luego pierden a Andy, Andy murió de sobredosis a los 30 años…Se trata más del don que de la suerte, ¿no? Es una historia fantástica».

Temáticamente en las antípodas, The Dog Stars narra la historia de un mundo postapocalíptico en el que un ex piloto llamado Hig debe sobrevivir frente a una banda de carroñeros llamados Reapers.

Aun con la prolongada espera, los seguidores de Scott y los Bee Gees al menos, pueden conformarse con que el largometraje siga «Stayin’ alive».