Rian Johnson quiere hacer varias películas del detective Benoit Blanc, pero siempre con el misterio como enfoque

Parece que con Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion ha conseguido funcionar como secuela a las mil maravillas. Demostrando que la fórmula de Daniel Craig como el detective Benoit Blanc sigue funcionando a las mil maravillas. Algo no tan habitual, ya que las segundas partes suelen caer en recaudación respecto a las cintas originales, pero en términos generales, la prensa especializada ha concluido que esta segunda investigación dirigida por Rian Johnson es más alocada y mucho, mucho más divertida.

Cuando Netflix firmó un contrato millonario con Johnson y Craig para realizar dos aventuras más del elegante inspector, se pensó que quizás el desorbitado precio que la compañía había ofrecido era un error de planificación y que Puñales por la espalda, era uno de esos largometrajes que iba a funcionar de forma aislada, reuniendo toda una serie de condiciones que la hacían triunfar donde muchas otras habían fracasado. No es ninguna sorpresa para los fans de Johnson, pero el cineasta tiene muy claro que quiere contar muchas más historias de Benoit Blanc, pero sin prisa por revelar su trasfondo, ya que al igual que sucedía con los personajes de Agatha Christie, el centro de todo debe girar en torno al caso y al misterio que este representa.

“Esto es algo con lo que me sentí muy aliviado de que Daniel y yo estemos en la misma sintonía. Creo que los pequeños atisbos de eso son divertidos para mí. Y es una trampa contra la que me encuentro como escritor teniendo que luchar realmente, sólo por mí mismo. Teniendo a Daniel Craig en ese papel, la tentación es pensar que Blanc como personaje es lo interesante de estas películas”, le explicaba recientemente el director de Looper a Uproxx. Después, Johnson profundizó sobre el enfoque de los misterios, manteniendo la información sobre su vida al mínimo: “No conozco la noción de construir una historia de fondo, saber de dónde vino, todas esas cosas, para mí, no lo sé (…) lo interesante del detective es la forma en que resuelve su función dentro de la resolución del misterio. Y si tenemos vislumbres más allá de eso, eso es genial. Pero siento que un poco de eso me ayuda mucho”. Por tanto, la idea de una precuela sobre el origen de Blanc queda descartada de las manos del cineasta.

Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion llegará a Netflix el próximo 23 de diciembre.