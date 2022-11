Daniel Craig no quiere que la gente se «obsesione políticamente» con su personaje en ‘Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion’

Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion llegó la semana pasada a los cines. La crítica parece encantada con una segunda parte que define como mucho más divertida y loca que la anterior entrega, pero con la que sobre todo se nos muestra más del detective Benoit Blanc. El investigador interpretado por Daniel Craig todavía tiene que protagonizar una tercera parte, que según contaba el director Rian Johnson, comenzará a escribirse después de fin de año. Sin embargo, el ex agente 007 no quiere que se encasille políticamente a su personaje por su sexualidad.

Hace algunos meses, el actor reconoció que Benoit Blanc era “obviamente gay”. Recientemente han existido muchas reacciones negativas contra los actores heterosexuales papeles LGBTQ+ y debido a que Craig está casado con la también actriz Rachel Weisz, en las redes sociales se han dado algunos comentarios sobre el casting, sobre todo que un intérprete heterosexual haga de hombre queer. Ahora, en una entrevista con Deadline, Craig ha querido explicar sus deseos de que el público no se obsesione con la sexualidad del personaje: “Cuanto menos cantemos y bailemos sobre eso, mejor, en realidad para mí, porque tenía sentido. Y también como dije en el Festival de Cine de Londres ¿quién no querría vivir con el ser humano con el que vive? Es agradable, divertido. ¿Y por qué no debería serlo? No quiero que la gente se obsesione políticamente con nada”.

El caso es que la sexualidad de personaje nunca ha sido un tema central de la trama ni tampoco es algo que invada la historia. Simplemente es y viene con la sutileza que establece el hecho, siguiendo adelante con ello. Por otra parte, no se ha hecho una promoción masiva hablando de la condición sexual del protagonista, sino una adición más a su serie de características como personaje. Podremos ver a Daniel Craig como Benoit Blanc en Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion el 23 de diciembre en Netflix. Craig estará una vez más rodeado de un gran reparto; Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson y Ethan Hawke. Actualmente se encuentra en cines. Se estrenó el pasado 23 de noviembre y desaparecerá esta misma semana de la cartelera. Después tendremos que esperar a la fecha de la plataforma.