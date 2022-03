Rebel Moon es el nuevo proyecto de ciencia ficción en el que Zack Snyder está trabajando, bajo la producción de Netflix. El servicio de streaming y el director mantienen vivo todavía el universo zombi de Ejército de los muertos y Ejército de los ladrones, el cual todavía tiene que estrenar una serie de animación Army of the Dead: Lost Vegas. Pero por otro lado y conociendo a ambos, parece que también intentarán generar una franquicia de esta historia, descrita por el propio Snyder, como una mezcla entre Star Wars y Los siete samuráis de Akira Kurosawa. La producción ha añadido a Rupert Friend y Stuart Martin a un reparto que parece tener ya un elenco cerrado, por lo menos a nivel de personajes principales y secundarios.

De Rebel Moon sabemos que Sofia Boutella (Atomic Blonde) será la protagonista. No obstante, no es ni mucho menos la única intérprete conocida de esta historia interplanetaria, ya que Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Djimon Hounsou (Diamantes de sangre), Doona Bae (The host) y Ray Fisher (La liga de la justicia) participan en el proyecto. Según la información de Collider, a Rupert Friend (Hitman), se le ha asignado el papel de villano principal. Antes, lo veremos en la serie de Obi-Wan Kenobi y en la nueva cinta de Wes Anderson rodada en España, Asteroid city. Stuart Martin (Ejército de los ladrones) de momento, no tiene asignada una categoría en su personaje, aunque lo más seguro es que al igual que Friend, se incline en la balanza antagonista de la película.

Rebel Moon se centra en un grupo de ciudadanos de una comunidad minera que intentan protegerse de un poder que quiere someter sus riquezas, trayendo muerte y destrucción a su tierra. Un asentamiento pacífico en los confines de la galaxia amenazado por el ejército del dictador Belisarius. La colonia de mineros enviará a una joven (Boutella) a encontrar a un grupo de héroes por la galaxia que ayuden a luchar a su pueblo. La nueva cinta de Snyder todavía se encuentra en preproducción, pero se espera que inicie sus grabaciones en los próximos meses. El cineasta vuelve a participar en el guion junto a Kurt Johnstad, responsable de 300 y con Shay Hatten, colaborador de Snyder en las dos últimas películas de zombis y autor de John Wick 3 Parabellum.