‘Rainbow Six’: Michael B. Jordan regresará para la secuela de ‘Sin remordimientos’

Michael B. Jordan regresará al mundo de Tom Clancy con una secuela de Sin remordimientos, el filme de acción que produjo Amazon Prime Video el pasado 2021. Esta segunda parte estará dirigida por Chad Stahelski y llevará por título Rainbow Six, adaptando una de las novelas más reconocidas de Clancy, popularizadas además por una popular saga de videojuegos. La información que parte The Hollywood Reporter aseguró que Jordan volvería a su papel de John Clark, ya fuera del rol de SEAL de la Marina, reconvertido en agente de la CIA.

El actor de Black Panther: wakanda forever protagonizó la película de acción, bajo las órdenes del director Stefano Sollima. Sin remordimientos explicaba los orígenes del personaje y terminaba con la creación de Rainbow. A diferencia de la cinta origen, estrenada directamente Prime video por la pandemia, el servicio de streaming tiene como objetivo estrenar Rainbow Six en cines. No es de extrañar, teniendo en cuenta el tirón mediático que tienen la serie de videojuegos tácticos creados por Ubisoft. Una franquicia que comenzó en 1998 y que a día de hoy, continúa lanzando nuevas entregas.

El fichaje de Stahelski detrás de las cámaras no puede ser más acertado. El director comenzó su carrera como doble de acción, para en 2014 sorprendiendo a todos los amantes del género con John Wick. La historia del mercenario interpretado por Keanu Reeves es una de las franquicias de acción más relevantes en la industria moderna. Tanto, que su cuarta parte es sin duda, una de las historias más esperadas a estrenar este 2023. Lo que no sabemos es cómo hará Amazon para cuadrar la apretada agenda que maneja Stahelski. El cineasta tiene pendiente varios proyectos en cola, como una nueva versión de Highlander con Henry Cavill y la adaptación de las novelas de Black Samurai en Netflix. Por si esto fuese poco, Stahelski será uno de los responsables de la adaptación de otro celebrado videojuego: Ghost of Tsushima.

Por otra parte Jordan, a pesar de su corta edad, lleva una brillante carrera a la espalda. Como niño actor debutó precozmente en la mítica serie de HBO, The wire. Desde entonces, ha participado en varios papeles entre los que destaca ser la imagen insignia de la franquicia Creed. El spin-off de Rocky ha resultado ser una mina de oro y Jordan, debutará como director en la tercera parte, programada para estrenarse el próximo 3 de marzo.