Conforme se acerca la fecha de estreno de Doctor Strange en el multiverso de la locura, más parecen despejarse muchas de las dudas que todos los fans se plantean desde hace meses. Si hace algunos días supimos que la presencia de la Bruja Escarlata será casi la de una coprotagonista, ahora por fin parece confirmada la presencia de los illuminatti, el grupo supersecreto que domina el Universo Cinematográfico de Marvel. Una presencia que ya se viene intuyendo desde el segundo tráiler con la aparición del profesor Charles Xavier y esos misteriosos asientos, desde los que parece que Strange será juzgado por jugar con el multiverso en Spider-Man: No way home. Pero ¿quiénes son realmente los illuminati?

Los rumores vienen siendo la bandera del UCM desde que si iniciase la producción de la tercer parte del hombre araña. Después de que esta se alzase con la sexta posición, dentro de la lista de películas más taquilleras de la historia, el hype debería haberse reducido considerablemente. Sin embargo, las teorías y conspiraciones nunca terminan de aclararse en el imaginario de Kevin Feige, entre otras cosas porque la Casa de las Ideas jamás sale a desmentir ninguno de los rumores sobre cameos y posibles apariciones. De este modo, a 9 días del estreno todavía no sabemos si la aparición del nuevo Lobezno y la supuesta versión de Ironman con Tom Cruise son, pura especulación o un sueño de la fanbase que se verá recompensado del mismo modo que en No way home.

Los Illuminati

Lejos de prestar atención a las teorías conspirativas (aunque claramente beba de ellas) los Illuminati en el mundo de Marvel son un supergrupo de mentes brillantes y bien posicionadas del planeta tierra. Sus miembros son Charles Xavier, Reed Richards, Tony Stark, Namor (Rey de Atlantis) y el Doctor Strange, a pesar que por el momento vaya a ser más una victima que parte del consejo. En el cómic esta orden secreta tomaba algunas de las decisiones más difíciles relacionadas con la seguridad del planeta y sobre todo, con el desempeño de los mutantes. La Civil War o el exilio de Hulk son alguno de los ejemplos más recientes.

La aparición de los Illuminati pueden suponer un punto y aparte dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, pero también una arriesgada presentación de personajes en el cao de Mister fantástico o Namor, quien podría ser clave en el desarrollo de Black Panther: Wakanda Forever. Doctor Strange en el multiverso de la locura llegará a los cines el próximo 6 de mayo.