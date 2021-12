Este fin de año Netflix vuelve a apostar por uno de los tensos thrillers de Harlan Coben: Quédate a mi lado (Stay Close). Una serie que cuenta la vida de Megan, Ray y Broome, tres personas con vidas aparentemente perfectas que ocultan un secreto desde hace años y cuya existencia cambia al aparecer Lorraine, una vieja amiga de Megan.

Los tres se verán amenazados por la llegada de Lorraine y saben que tendrán problemas si no revelan un oscuro misterio. Una serie que no solo atrae por la historia sino porque en el reparto cuenta con actores como Richard Armitage, Cush Jumbo y James Nesbitt, entre otros.

Quédate a mi lado cuenta con ocho episodios y se estrenará el 31 de diciembre. Netflix ya estrenó el año pasado otra adaptación de las novelas de Harlan Coben: El inocente, con el actor Mario Casas y Aura Garrido como protagonistas. También la plataforma de streaming estrenó la serie No hables con extraños antes del confinamiento, Bosque adentro y Última oportunidad. La adaptación de obras de Harlan Coben forma parte de un acuerdo que se ha estableció durante cinco años con Netflix.

Cuatro personas vinculadas para siempre

La serie Quédate a mi lado sigue la vida de cuatro personajes que están vinculados por un secreto en el pasado. Megan es una madre trabajadora que tiene que seguir adelante con su vida, Ray es un documentalista fallido y Jack es un detective perseguido por un viejo caso. La vieja amiga de Megan, Lorraine, aparece de repente y comparte un secreto que podrá complicarles a todos la vida.

¿Qué ocultan estos cuatro personajes que pondrá en peligro sus nuevas y apacibles vidas? Un secreto, un peligro inminente y cuatro personajes que tienen que volver a encontrar el equilibrio en sus vidas.

Un reparto impresionante

La serie Quédate a mi lado está protagonizada por Cush Jumbo que interpreta a una madre con una vida perfecta. La actriz es conocida por su papeles en las series The Good Wife y The Good Fight. El actor James Nesbitt da vida a Jack Broome, un detective que no puede dejar de pensar en un caso que ocurrió hace años. James es un actor habitual de ficciones de la televisión británica desde hace 20 años y ha protagonizado Cold Feet, The Missing y Bloodlands. James Nesbitt y Sarah Parish.

Lorraine es una vieja y misteriosa conocida de Megan que aparece de repente en la localidad donde vive y cuyo papel es interpretada por Sarah Parish. Esta actriz es conocida por sus papeles en Cutting It, Broadchurch, Trollied, Medici, The Holiday y Bancroft.

El actor Richard Armitage ya apareció en No hables con extraños, otra adaptación de Netflix del trabajo de Coben el año pasado. Además, es conocido por su papel en la serie El Hobbit como Thorin y ha trabajado en series como Spooks, Hannibal y El vicario de Dibley. En esta serie Richard Armitage interpreta al personaje de Ray, un documentalista sin éxito que ahora trabaja como fotógrafo paparazzi.

Además de estos cuatro actores, participan otros como Jo Joyner que da vida a la detective Erin, Youssef Kerkour que interpreta a Fester, Eddie Izzard que interpreta a un abogado llamado Harry y Daniel Francis al marido de Megan.