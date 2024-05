Pura acción y poco diálogo: Anya Taylor-Joy no tiene muchas frases en ‘Furiosa’ y éste es el motivo

Que Furiosa va a ser un ejercicio de despliegue físico es algo que sabíamos por las propias palabras de Anya Taylor-Joy sobre el papel y, por la notoriedad alcanzada de cierta secuencia de acción de 15 minutos duración que se ha filtrado de su rodaje. La historia (con permiso de El reino del planeta de los simios) abrirá la cartelera de blockbusters del verano y por lo que parece, debería ser la gran triunfadora de la cartelera, dada la expectación que ha generado la espera de una nueva entrega de la saga. Un hype que no tendrá la correspondiente equivalencia en términos de diálogo, al menos por parte de su protagonista, quien por delante tiene una épica venganza muy parca en palabras.

El rodaje de Furiosa ha debido de ser bastante intenso, haciendo honor a la anteriormente mencionada escena que le ha ocupado al equipo 78 días de rodaje y el uso de 200 especialistas. La historia que indaga en el pasado del personaje interpretado por Charlize Theron en Mad Max: Fury Road, se reestrenará en el Festival de Cine de Cannes el próximo día 15 de mayo, mientras su director George Miller sigue su promoción, sorprendiendo con las pocas líneas de diálogo que tendrá la joven que se enfrentará a Dementus, el antagonista al que da vida Chris Hemsworth. Explicando además que el motivo es el de intentar crear una experiencia de «cine puro» cercana a lo que en otros tiempos se conseguía con el cine mudo de Chaplin o Buster Keaton.

«El diálogo ralentiza las cosas»

Que los personaje del universo de Miller no hablen demasiado no es ninguna novedad. En Fury Road el cineasta australiano nos sorprendía con las 80 líneas de texto que tenía el personaje de Theron, superiores incluso a las 63 líneas que tuvo en su momento Tom Hardy. Todo ello, cuando se pensaba que el único protagonista absoluto de la historia era Max Rockatansky. Furiosa será todavía más radical en ese sentido, pues la interpretación de Taylor-Joy apencas tiene 30 líneas de diálogo en una película que dura dos horas y media.

«El problema del diálogo es que tiende a ralentizar las cosas. El cine es un medio que a menudo se disfruta mejor a alta velocidad», le contaba Miller a The Telegraph. Cuando Fury Road se estrenó en 2015, su trabajo técnico le terminó valiendo al proyecto de Warner 6 premios de la Academia y por lo que puede apreciarse en el material y adelantos promocionales, Furiosa tendrá del mismo modo varias opciones en estas categorías, a pesar de una rivalidad casi imposible de enfrentar con Dune: Parte dos.

¿De qué trata Furiosa?

La sinopsis oficial de Furiosa es la siguiente: «Al caer el mundo, la joven Furiosa (Taylor-Joy) es secuestrada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran horda de Motoristas liderada por el Señor de la Guerra de Dementus. Arrasando el Páramo, se toman con la Ciudadela presidida por el Inmortal Joe. Mientras los dos tiranos luchan por el dominio, Furiosa debe sobrevivir a muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el camino de vuelta a casa».

Aparte de Taylor-Joy y Hemsworth, la historia volverá a contar con algunos miembros del reparto original, como Angus Sampson y Nathan Jones. Por otro lado, Tom Burke, Daniel Webber, Goran D. Kleut, Lachy Hulme, C.J.Bloomfield, Rahel Romahn, David Collins y Robert McFarlane completan el elenco secundario.

¿Aparecerá Max en la película?

La historia se centra en el pasado de Furiosa y por tanto, Max Rockatansky no puede tener una presencia protagonista de la historia, pero eso no quiere decir que el héroe no pueda reaparecer en la contienda. Según Miller, el personaje ha descrito su aparición como un breve cameo en el que seguramente lo que veamos sea su icónico vehículo, el Interceptor. Lo que no sabemos es si a este se le verá el rostro, pues sabemos que Hardy por edad y apariencia no podría estar presente en una historia ambientada 15 años antes que Fury Road.

Si Furiosa funciona bien en la taquilla, Warner le dará luz verde a Miller para una precuela centrada en el icónico protagonista de la saga. Podremos ver la última cinta en cines desde el próximo 24 de mayo.