78 días de rodaje para una escena: ‘Furiosa’ va a ser pura acción

Parece mentira, pero ya casi ha pasado una década desde que Mad Max: Fury Road se estrenó en los cines de todo el mundo. El regreso de George Miller a la franquicia consiguió recaudar 380 millones de dólares y 6 premios de la Academia, posicionándose como uno de los mejores títulos de ese año. Pero el yermo, la velocidad y la adrenalina sin frenos estarán de vuelta muy pronto con Furiosa, el spin-off del personaje interpretado por Charlize Theron en la cinta original. Dentro de poco más de un mes, el filme australiano llegará a la cartelera, aunque antes desfilará por el Festival de Cine de Cannes. Pero para amenizar la espera y ponernos los dientes largos, la promoción de Warner Bros ya está haciendo de las suyas, alimentando la expectación de lo que parece ser una historia gigantesca a la altura de su antecesora. Característica que todo fan acérrimo de Miller ya se esperaba. Lo que quizás sorprenda un poco más, son los casi 80 días de rodaje que el director ha tardado en filmar una de sus escenas de acción más importantes.

Furiosa está protagonizada por Anya Taylor-Joy, quien interpreta a una versión joven de la ruda guerrera que conocimos en el título original. La trama se basa en la extensa historia de fondo sobre el rol que Miller creó para ayudar al elenco de Fury Road a sumergirse dentro de la película. Ahora, a pesar de que la estela y velocidad de la anterior producción puede ser excesiva para cualquiera, los colaboradores del realizador parecen bastante convencidos de que el origen vengativo de esta iracunda conductora, al menos igualará en términos proporcionales a la película de 2015.

El principal triunfo de Mad Max: Fury Road fue lograr que los espectadores viviesen una experiencia increíble en el patio de butacas. Aventura que se tomaba muy pocas concesiones para el respiro, bajo una persecución antológica por la roca y el desierto. Esta sensación sería complicada de replicar para cualquiera y sin embargo, estamos ante uno de esos pocos creadores que han dirigido siempre todas las entregas de sus saga insignia, disfrutando de una libertad creativa casi sin precedentes en la industria. Precisamente es ese margen en la creación el que le ha permitido estar dos meses y medio de la filmación para recrear una secuencia de acción que en su defensa, diremos que es bastante larga.

She will return with a vengeance. Furiosa : A Mad Max Saga – Only in theaters May 24. pic.twitter.com/gR3yhN6dDD

— Furiosa: A Mad Max Saga (@MadMaxMovie) March 19, 2024