A sus 84 años, el cineasta Ridley Scott no para quieto. El pasado 2021 estrenó El último duelo y La casa Gucci. Este 2023 es el turno de la segunda temporada de Raised by Wolves y tiene en la agenda una precuela de Alien y la secuela de Gladiator. Pero antes de que esos dos esperados regresos, Scott tiene entre manos algo mucho más grande. Hablamos de una película biográfica en la que veremos a Joaquin Phoenix como Napoleón Bonaparte. Todavía sin fecha y seguramente, prevista para 2023, deberemos contentarnos con la primera imagen del actor como el histórico líder francés.

New photo of Joaquin Phoenix as Napoleon pic.twitter.com/X9xn6mXCvW

— Joaquin Phoenix Updates (@jphoenixupdates) March 10, 2022