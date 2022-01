El Napoleón de Ridley Scott comenzó a rodarse a principios de mes bajo el nombre de Kitbag, una historia que pretende narrar parte del ascenso del que llegase a ser emperador de todo un imperio galo. Una producción ambiciosa bajo la mano de Apple TV + que contará con Joaquin Phoenix en el papel del histórico líder militar francés y con Vanessa Kirby sustituyendo a Jodie Comer en el papel de su esposa, la emperatriz Josefina. Pero este no ha sido el único cambio de las últimas semanas, ya que poco ha tardado el cineasta en pensar que quizás ese título no atraería tanto las miradas del público, como el que acaba de ponerle a la cinta ahora mismo: Napoleón.

Si bien el primer nombre que le pusieron al proyecto era más creativo, quizás era excesivamente rebuscado para todos aquellos países que no partan del inglés como lengua materna. Kitbag era una referencia al refrán británico “There is a general´s staff hidden in every solier´s Kitbag”, que traducido significa “hay un bastón de general escondido en la mochila de cada soldado”. Esto hace referencia al propio hecho de que la figura de Bonaparte fue en sus inicios un soldado hasta convertirse en la leyenda dirigente que conocemos hoy y a la cualidad de líder que cualquiera, puede sacar a relucir en una batalla.

Este Napoleón de Ridley Scott llega después de que el director haya plasmado en la gran pantalla historias reales en sus dos últimas películas. El último duelo, que se estrelló en la taquilla y La casa Gucci, controvertida y criticada a partes iguales debido a la representación de la familia de la firma de moda. Por lo que sabemos hasta ahora, Napoleón se centrará en el ascenso militar y político de Bonaparte, pero también la tormentosa relación con su mujer.

No será la única representación que veamos de este personaje histórico, ya que Cary Joji Fukunaga (Sin tiempo para morir, True detective) está preparando junto a Steven Spielberg, una serie para HBO Max, con el material que dejo el cineasta Stanley Kubrick ante de morir. Un proyecto que apasionaba al visionario director. Es probable que el Napoleón de Ridley Scott llegue antes al público debido a que se espera que se estrene en Apple TV+ en 2023, mientras que la serie todavía se encuentra en preproducción.