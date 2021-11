Los amantes de los videojuegos están de enhorabuena, pues la serie de Halo que prepara Paramount Plus, acaba de mostrar un primer teaser tráiler. Este tipo de adaptaciones han tenido una trayectoria algo negativa, tanto si penamos en su paso por la gran pantalla como por la televisión. Sin embargo, recientemente se han realizado propuestas que han contentado a los fans, como la película de Sonic, la serie live action de The Witcher o la reciente serie de animación de League of Legends.

La emisión de este adelanto ha coincidido con el evento que la marca de videojuegos de Microsoft, Xbox ha celebrado debido a su vigésimo aniversario. Una ocasión perfecta para mostrar el teaser de la serie de Halo, ya que el juego es uno de los buques insignia de la compañía, contando con una exclusividad total para la consola norteamericana. La serie se emitirá exclusivamente en la plataforma de vídeo bajo demanda de Paramount Plus, la cual todavía no ha llegado a España, pero que lleva varios meses instalada en Estados Unidos.

En el breve avance se puede ver poco, siendo esa la tónica habitual en este tipo de primeros vistazos que se concentran en aumentar el hype. El vídeo comienza con la espalda llena de cicatrices de un personaje al que en ningún momento vemos el rostro. No obstante, lo que sí que se puede apreciar son partes de la icónica armadura de la franquicia como los guantes, una parte con el número 117 y el casco. Finalmente, para aumentar las ganas que los amantes del videojuego tienen de ver al fin Halo, en un producto de ficción, se puede escuchar la voz original decir: “Hola, Jefe Maestro”.

Esa voz pertenece a Jen Taylor, la cual será reconocida también por los usuarios de Microsoft como la IA Cortana. El reparto estará encabezado por Pablo Schreiber (First man, American gods) como Jefe Maestro, mientras que Natascha McElhone (El show de Truman, Ronin) encarnando a la doctora Catherine Halsey, la creadora de los soldados espartanos. Yerin Ha es Quan Ah, Bokeem Woodbine es Soren-066 y Shabana Azmi es el Almirante Margaret Paragosky. Todavía no se ha anunciado una fecha oficial de nacimiento, aunque se espera que esta llegue en la primera mitad del 2022.