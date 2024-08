Primer tráiler de ‘Observada’: la prometedora serie de Alfonso Cuarón y Cate Blanchett para Apple TV

En un contexto en el que Netflix ha reducido drásticamente las superproducciones en la creación de contenido digital y donde Max aboga por cancelar productos finalizados para ahorrarse costes, Apple TV + está desembolsando unas cantidades ingentes de inversión en la confección de grandes películas y ficciones seriadas. La última apuesta es la de Observada, una miniserie creada, escrita y dirigida por Alfonso Cuarón que cuenta con el protagonismo de la oscarizada Cate Blanchett. Ayer, el servicio de streaming compartía el primer póster promocional y ahora, la compañía nos muestra uno de los mejores teaser tráiler que se recuerdan, invitándonos a prestar atención a «la narrativa y la forma», dos armas para encontrar la verdad, pero también puede ser «un arma con un gran poder para manipular».

Basada en la novela homónima de Reene Knight, Observada es una ambiciosa adaptación en la que el terminal parece haber puesto todos sus recursos a nivel de talento, dentro de las ambiciones televisivas de la empresa liderada por Tim Cook. Un deseo que se aprecia en la propia elección del cineasta mexicano, ganador de cinco premios de la Academia y de la propia actriz australiana, la cual ha estado entre las consideraciones a la estatuilla hasta en ocho ocasiones, con dos triunfos logrados gracias a El aviador y Blue Jasmine. Pero Blanchett, no es en cambio, la única cara reconocible del elenco creador en torno a este thriller psicológico lleno de mentiras y manipulación. Observada completa su reparto a través de rostros de la talla de Kevin Kline (Un pez llamado Wanda), Sacha Baron Cohen (La invención de Hugo), Jung Ho-Yeon (El juego del calamar), Lesley Manville (El hilo invisible), Kodi Smit-McPhee (El poder del perro) y Louis Patridge (Enola Holmes), entre otros.

‘Observada’: tráiler y sinopsis

La sinopsis oficial de Observada es la siguiente: «La aclamada periodista Catherine Ravenscroft (Blancett) ha construido su reputación revelando los delitos y transgresiones de otros. Cuando un día recibe la novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que expone sus secretos más oscuros y siniestros».

Lo primero que llama la atención de este primer adelanto promocional es la originalidad de su propuesta, con la palabra «Disclaimer» (que en español podría traducirse por «aviso» o «advertencia»), deslizándose desde la derecha a la izquierda de la pantalla, ocupando el largo y ancho de la misma. Siendo a través de sus letras donde se revelan las imágenes de sus personajes principales, con una voz en off que aboga por el control del relato, lanzando una advertencia con la que termina este primer tráiler: «Señoras y señores, tengan cuidado». Sin todavía poder determinar cómo se escenificará la autoría del galardonado director, es cierto que el último plano con la poderosa presencia del agua es una marca de la casa en el imaginario recurrente de Cuarón.

Una segunda oportunidad para Cuarón

A pesar de estar considerado como uno de los mejores cineastas del siglo XXI, Afonso Cuarón no ha logrado alcanzar su nivel cinematográfico en la pequeña pantalla. En 1986 rodó uno de los capítulos de la antología de terror La hora marcada y en 1993 hizo lo propio con Perfect Crimes. Ninguna de las dos obtuvo una gran repercusión, pero no sería hasta 2014 con Believe cuando el mexicano confirmó esa mala suerte en el campo de las series, a través de unas criticas nefastas que terminaron por condenarla a tener una única temporada.

Harina de otro costal es su desempeño en el celuloide. Cuarón se ha mostrado a lo largo de su carrera fílmica como un narrador polivalente. Capaz de volver a sus raíces después de conquistar Hollywood con Roma, hasta introducirse en el mundo Potterhead con Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Del mismo modo, el director ha creado obras de ciencia ficción claves para el cine moderno, como Hijos de los hombres y la gran triunfadora de los Oscar del 2014, Gravity.

A Blanchett la tendremos el próximo fin de semana en nuestra cartelera estrenando la adaptación del videojuego Borderlands. La actriz tiene otra miniserie pendiente de llegar al streaming el presente año. Se trata de Brideshead Revisited, del cineasta Luca Guadagnino, además de narrar el documental sobre la naturaleza de Netflix, Nuestro mundo lleno de vida.

Observada llegará al catálogo de Apple TV + el próximo 11 de octubre de 2024.