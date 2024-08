Prime Video tiene una de las comedias musicales más desconocidas y divertidas de la década

A menudo, los inmensos catálogos del mundo del streaming pueden ser un auténtico dolor de cabeza en vez, de un abanico con cientos de historias disponibles al alcance de los usuarios. Sobre todo, en el caso de plataformas como Prime Video. Tras Netflix, la empresa de video bajo demanda propiedad de Amazon es la marca de transmisión con más contenidos, incluyendo series y películas tan variadas que van desde el cine mudo de Charles Chaplin a la última película de acción de Hollywood. No obstante, hoy traemos una recomendación imperdible para una tarde de cine llena de ritmo, amistad y amor. Una de esas comedias musicales desconocidas que después de ser vistas, no dejan de resonar en tu cabeza.

Esa película es Sing Street, una historia sobre la adolescencia estrenada en 2016 que a pesar de estar muy bien valorada por la crítica y el público, pasó completamente desapercibida por parte de los espectadores españoles. De hecho, con un reducido presupuesto de 4 millones de dólares, esta producción irlandesa logró cosechar 13,6 millones en las salas de todo el mundo y ahora, vive una segunda juventud dentro de las plataformas de streaming. Por otro lado, los que no puedan tolerar el formato del musical pueden estar tranquilos. En Sing Street las canciones son importantes en un núcleo temático de cohesión, pero la trama no está estructurada por canciones como por ejemplo si lo hacen títulos como Grease o High School Musical. Fuera de este handicap para algunos, su banda sonora original hará las delicias de los cinéfilos más melómanos, gracias a canciones de grupos de la relevancia de The Cure, Joe Jackson, Duran Dura, Adam Levine o The Jam. Preestrenada oficialmente en el Festival de Cine de Sundance, causó sensación entre la prensa especializada, terminando su circuito de premios con una nominación en los Globos de Oro de 2017 a la Mejor película comedia o musical. Galardón que acabaría llevándose la imparable La la land.

Pocas comedias musicales como esta

Es precisamente en el propio hecho de coincidir en época con el torbellino creado por Damien Chazelle, donde se explica ese olvido momentáneo por parte del público. Sin embargo, si alguien sabe reflejar la emoción de la música como nexo mejor que nadie, ese es el responsable de Sing Street. El cineasta John Carney escribe, produce y dirige la que quizás es su obra maestra dentro de las comedias musicales. Distinción no menor en su filmografía, pues Carney es el director de Once, ganadora del Oscar a la Mejor canción original en 2008 y de Begin Again, un proyecto de culto para los amantes de la música y su mayor rédito en la taquilla internacional, gracias a los 84 millones de dólares que consiguió en todo el globo la cinta protagonizada por Mark Ruffalo y Keira Knightley. Esa apreciación por las melodías y el arte musical como catarsis para sus personajes tuvo su último acercamiento con Flora y su hijo Max, estrenada en Apple TV + el pasado verano de 2023.

Sing Street está protagonizada por Ferdia Walsh-Peelo (Vikingos), Lucy Boynton(Bohemian Rhapsody), Jack Reynor (Midsommar), Aidan Gillen (Juego de Tronos), Kelly Thornton (Clean Break) y Maria Doyle Kennedy (Dexter).

¿De qué trata ‘Sing Street’?

La sinopsis oficial de Sing Street es la siguiente: «En el Dublin de 1980, la recesión económica hace que Connor deba cambiar su acomodada escuela privada en la que estudiaba por un centro público en el que se respira un clima tenso y con cierta violencia. No obstante, recuperará la ilusión de su vida cuando conozca a la misteriosa Raphina, una joven modelo de la que queda automáticamente prendido nada más verla. Con el objetivo de conquistarla, la invitará a ser la estrella en los videoclips de su banda de música. La cual por cierto, no tiene. Connor deberá culturizarse musicalmente y formar un grupo con el que tener una excusa para acercarse a ella».

Con poco más de una hora y media de duración, Sing Street está disponible en Prime Video y también, en Movistar + y Filmin. Pero es en realidad dentro de la compañía propiedad de Amazon, donde pueden encontrarse una cantidad mayor de comedias musicales y diferentes historias dentro del género. Desde las españolas La llamada y Voy a pasármelo bien, hasta fenómenos con presencia en los Oscar y un gran desempeño en la taquilla, como Ha nacido una estrella y la anteriormente mencionada La la land.

En definitiva, la recomendación de hoy es una mirada tierna al primer amor desde la adolescencia. Un coming of age musical conmovedor que explota la idea de fórmula pop de Carney: es decir, una historia pegadiza que tararearás en bucle.