Mark Ruffalo anima a los actores a pasarse al cine independiente

La huelga de los actores de Hollywood ha sido un mazazo añadido tras los más de dos meses que ya llevan ya los guionistas entre piquetes. Los sindicatos SAG-AFTRA reclaman toda una serie de compensaciones a los estudios en unas negociaciones que parecen completamente paralizadas. Y es que nos encontramos ante una de las mayores crisis de la industria del entretenimiento en suelo estadounidense, siendo este el gran exportador de un contenido que consumen la mayoría de países existentes. Un bloque de protesta en la que ya hay varios intérpretes que se han pronunciado, como Mark Ruffalo, quien parece haber dado con una de las claves que más daño podría hacer a Disney, Warner Bros, Universal Pictures y compañía.

How about we all jump into indies now? Content creators create a film & TV-making system alongside the studio & streaming networks? So there is actual competition. 🧵https://t.co/NhxqlwWUsZ

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) July 15, 2023