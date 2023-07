El sindicato de actores estalla contra la recreación de rostros mediante Inteligencia artificial

SAG-AFTRA, el gremio a cargo de proteger los derechos laborales de los artistas de cine, televisión y radio, alegó durante una reciente conferencia relacionada con su huelga actual que rechazó un acuerdo con la Alianza de productores en el que estos, presumiblemente requerían el escaneado digital de los grandes actores. Con esta fijación, los intérpretes podrían ser contratados por un día sin aparecer por los platós, recreando sus rostros mediante inteligencia artificial.

Según diversas fuentes de algunos medios norteamericanos, en teoría algunas producciones de Warner Bros. Discovery, Marvel Studios y Netflix ya habrían comenzado a utilizar esta tecnología, pudiéndose apreciar en futuros títulos como Capitán América: Nuevo orden mundial o The Residence, de la “gran N roja”. Algunos actores y perfiles secundarios incluso afirman que no se les ofreció la opción a una negativa a ser escaneados digitalmente, ya que de ello dependía que fueran contratados o no.

Desde hace tiempo, las recreaciones digitales de los rostros han sido un tema controvertido que además, ha generado críticas por cómo termina viéndose de forma muy extraña. Desde el rejuvenecimiento de los actores mediante esta inteligencia artificial, hasta la reconstrucción de rostros que ya no están entre nosotros. Uno de los primeros casos mediáticos fue el de Paul Walker. La saga Fast & Furious puso el rostro del fallecido intérprete en el cuerpo de su hermano, quien ejerció de actor en un ejercicio de despedida del personaje bastante aplaudida por los fans.

Más tarde, esto comenzó a aplicarse a figuras que llevaban años fallecidas como Peter Cushing, quien interpretó al Almirante Tarkin en la primera película de La guerra de las galaxias y el cual fue recreado digitalmente para una escena en la precuela Star Wars: Rogue One. Una técnica que se ha ido expandiendo en el tiempo y que hoy en día es una clara tendencia, debido a la creciente necesidad de recuperar una feliz sensación otrora. Una fiebre por la nostalgia que se traslade a la fanbase de Marvel, DC e incluso Indiana Jones, ya que como pudimos apreciar en la última cinta del arqueólogo, parecía una necesidad imperiosa el hecho de tener que tener en un flashback a un Harrison Ford rejuvenecido.

Sólo el tiempo dirá cómo termina este conflicto que, a priori, si existiese en una película de ciencia ficción calificaríamos como distópico.