‘Capitán América: New World Order’ comienza oficialmente su rodaje

Según el medio norteamericano ScreenRant, Capitán América: New World Order acaba de comenzar oficialmente su rodaje. Será la primera vez que el personaje de Sam Wilson (Anthony Mackie) herede el escudo en la gran pantalla, después de que la herencia del Capi original (Chris Evans) se pronunciase en Vengadores: Endgame y que terminase de materializarse en la serie de Disney +, Falcon y el soldado de invierno. Esta nueva historia formará parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, la cual se inició a principios de este mes con el estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

Capitán América: New World Order está programada para estrenarse el próximo 3 de mayo de 2024 y obligará al rol de Wilson a aceptar del todo, el traspaso de poder y lo que supone llevar ahora el escudo del primer vengador. Por el momento, se desconocen los detalles de la trama, aunque viendo la cantidad de roles que repiten su papel es de esperar que este largometraje sea una extensión de la serie anteriormente mencionada. Entre los nuevos integrantes, encontramos a Tim Blake Nelson recuperando su papel de El increíble Hulk y posicionado como un probable villano y a Danny Ramirez, quien en la serie de Wilson y Bucky Barnes ya interpreto al personaje de Joaquin Torres. Del mismo modo, será la primera vez que veamos a Harrison Ford ocupando el rol del General Thaddeus Ross, después de que William Hurt falleciese el pasado año. El personaje del militar adquirirá un grado de protagonismo mayor un par de meses después cuando La casa de las Ideas estrene Thunderbolts, la historia de antihéroes que liderará políticamente Ross.

Durante su más reciente entrevista a Collider, el director Julius Onah explicó qué es lo que más le atrajo del proyecto, dando algunas pistas sobre la dirección de la trama: “¿Cuál es el sentimiento, emocionalmente, que me atrajo de esta historia? ¿Qué me emociona? Para mí, me atrajo mucho Sam y su viaje (…) Entonces, comienza con esa conexión emocional con Sam, y luego ve a dónde te lleva”. Capitán América: New World Order supondrá un salto cualitativo para la carrera de Onah que hasta el momento, tan sólo había dirigido tres películas; The Girl Is in Trouble, The Cloverfield Paradox y Luce. Ahora, por delante queda una larga espera para volver a ver al nuevo Capitán América, no obstante conociendo a Marvel este podría aparecer antes en alguna otra producción de la franquicia.