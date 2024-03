Premios Oscar 2024: la guía más completa para no perderte nada de la gala

Dentro de muy pocas horas, se abrirá paso la alfombra más famosa del mundo del cine. Una por la que desfilarán los grandes miembros y nombres de la industria cinematográfica internacional. Hablamos cómo no, de los Premios Oscar 2024, la cita indiscutible de la cinefilia que de seguro, será uno de los temas candentes para la prensa y las redes sociales. La 96ª edición estará presentada por Jimmy Kimmel, un humorista que conduce por cuarta vez en su historia el certamen y que parece, la figura clave después de lo mal que funcionaron el pasado año, sus tres presentadoras. Polémicas aparte, la cita con las estatuillas promete ser una noche histórica y a continuación, te presentamos una guía creada para que no te pierdas nada del acontecimiento.

¿A qué hora comienza la gala?

Es una de las preguntas más recurrentes y donde encontramos siempre más confusión. La fecha de los premios Oscar 2024 es el día 10, es decir mañana, domingo. Lo que pasa es que por la diferencia horaria, desde España comenzamos a disfrutarla en directo ya en el día 11. Vaya, que la madrugada del domingo es nuestra cita inamovible si no queremos perdernos en directo la ceremonia. A partir de las 00:00h (hora española) comienza el paseo de las estrellas hasta el Teatro Dolby de Los Ángeles. Como principal novedad, este año el inicio dela gala se adelanta una hora. Comenzará aproximadamente a las 01:00 y terminará, sobre las 04:00 de la madrugada. Un cambio que quiere mejorar la audiencia perdida en anteriores ediciones.

Estos Oscar se verán, como viene siendo habitual en la retransmisión en España, a través de Movistar +. La cadena privada ofrece una programación especial en torno al certamen de las estatuillas. Del mismo modo, en OKDIARIO estaremos constantemente actualizando los principales sucesos en directo de la que es, la noche más importante para la industria cinematográfica mundial.

¿Qué artistas actúan en la gala?

Salvo alguna sorpresa adicional, en esta 96ª edición, las actuaciones musicales serán las mismas que las nominadas en la categoría de mejor canción. Sí, tendremos la esperada interpretación de Ryan Gosling con ‘I’m just Ken’ y a Billie Eilish cantando ‘What Was I Made For’. Y es que a pesar de no haber obtenido la repercusión querida en el certamen, donde si brillará Barbie es en el apartado musical.

Después tendremos a Becky G. interpretando la canción ‘The Fire Inside’ de la compositora veterana Diane Warren, a Jon Batiste con el tema ‘It Never Went Away’. Por último y como de seguro uno de los momentos más emocionantes de la gala, Scott George interpretará ‘Wahzhazhe’ junto a varios miembros de la nación Osage. La tribu real y protagonista de los crímenes acontecidos en Los asesinos de la luna.

¿Quiénes son las grandes favoritas?

El nombre propio de estos Oscar 2024 es Christopher Nolan. El cineasta británico ha tenido que esperar mucho tiempo para que por fin, la Academia le tome en serio. La única que podría arrebatarle su momento sería Justine Triet en la categoría de Mejor dirección, un giro de los acontecimientos poco probable, pues todo parece indicar que Oppenheimer se llevará el grueso de los premios importantes, incluido el de Mejor película.

Por otro lado, Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos es la segunda con más consideraciones tras el biopic del nacimiento de la bomba atómica, con varias opciones a estatuilla, como el de Mejor actriz para Emma Stone o las consideraciones artísticas de un filme que maneja un vestuario maravilloso.

Unos Oscar 2024 con representación española

Los premios Oscar 2024 tienen la gran noticia de tener dos grandes representantes españolas en la ceremonia. Por un lado, La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona y por otro, la historia de animación de Robot dreams. Desgraciadamente, ninguna de las dos tiene grandes opciones de cara a “tocar metal” este año. Por un lado porque la historia de supervivencia del realizador catalán se enfrenta a La zona de interés y por otro, porque la obra de Pablo Berger tiene en frente a dos obras gitanescas, como son El chico y la garza y Spider-Man: Cruzando el multiverso.

Lista completa de nominados a los Premios Oscar 2024

Nominaciones a Mejor película

American Fiction

Anatomía de una caída

Barbie

Los asesinos de la luna

Los que se quedan

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Vidas pasadas

La zona de interés

Nominaciones a Mejor dirección

Christopher Nolan por Oppenheimer

Martin Scorsese por Los asesinos de la luna

Jonathan Glazer por La zona de interés

Yorgos Lanthimos por Pobres criaturas

Justine Triet por Anatomía de una caída

Nominaciones a Mejor actor

Paul Giamatti por Los que se quedan

Cillian Murphy por Oppenheimer

Bradley Cooper por Maestro

Jeffrey Wright por American Fiction

Colman Domingo por Rustin

Nominaciones a Mejor actriz

Lily Gladstone por Los asesinos de la luna

Emma Stone por Pobres criaturas

Sandra Hüller por Anatomía de una caída

Carey Mulligan por Maestro

Annette Bening por Nyad

Nominaciones a Mejor actor secundario

Robert Downey Jr. por Oppenheimer

Ryan Gosling por Barbie

Robert De Niro por Los asesinos de la luna

Sterling K. Brown por American Fiction

Mark Ruffalo por Pobres criaturas

Nominaciones a Mejor actriz secundaria

Da’Vine Joy Randolph por Los que se quedan

Danielle Brooks por El color púrpura

Emily Blunt por Oppenheimer

America Ferrera por Barbie

Jodie Foster por Nyad

Nominaciones a Mejor guion original

Los que se quedan

Secretos de un escándalo

Anatomía de una caída

Maestro

Vidas pasadas

Nominaciones a Mejor guion adaptado

American Fiction

Pobres criaturas

Oppenheimer

Barbie

La zona de interés

Nominaciones a Mejor película de animación

El chico y la garza

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Nimona

Elemental

Robot Dreams

Nominaciones a Mejor película internacional

La zona de interés (Reino Unido)

La sociedad de la nieve (España)

Sala de profesores (Alemania)

Yo, capitán (Italia)

Perfect Days (Japón)

Nominaciones a Mejor documental

20 días en Mariúpol

Bobi Wine: The People’s President

To kill a Tiger

La memoria infinita

Las cuatro hijas

Nominaciones a Mejor corto de acción real

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar

Nominaciones a Mejor corto de animación

Letter to a Pig

Ninety-five senses

Our uniform

Pachyderme

War is Over! Inspired by the music of John & Yoko

Nominaciones a Mejor fotografía

Oppenheimer

Pobres criaturas

Los asesinos de la luna

Maestro

El Conde

Nominaciones a Mejor montaje

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Anatomía de una caída

Pobres criaturas

Los que se quedan

Nominaciones a Mejor diseño de producción

Pobres criaturas

Barbie

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Napoleon

Nominaciones a Mejor vestuario

Pobres criaturas

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Napoleón

Nominaciones a Mejor maquillaje y peluquería

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Golda

La sociedad de la nieve

Nominaciones a Mejores efectos visuales

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1

Godzilla: Minus One

Napoleón

Nominaciones a Mejor sonido

Oppenheimer

The Creator

La zona de interés

Maestro

Misión imposible: Sentencia mortal

Nominaciones a Mejor banda sonora

Oppenheimer

Los asesinos de la luna

Pobres criaturas

La zona de interés

Indiana Jones y el dial del destino

American Fiction

Nominaciones a Mejor canción