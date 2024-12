Premios Gotham 2024: ‘A Different Man’ vence a las grandes favoritas y se convierte en la Mejor película

La temporada final de premios está a punto de comenzar y las películas favoritas de la temporada se preparan para esa carrera de fondo que terminará en la gala de los Oscar 2025. Y es que precisamente, las tendencias en la alfombra roja van cambiando de nombres conforme se acerca la fecha de los nominados, siendo el próximo 17 de enero un momento clave para definir y perfilar qué producciones tienen oportunidades reales de cara a las estatuillas doradas. El camino acaba de comenzar precisamente hace algunas horas con la entrega de los Premios Gotham, los cuales han sorprendido con la coronación inesperada de A Different Man.

No es que el trabajo de Aaron Schimberg no sea un título destacable de la temporada. Preestrenada en el Festival de Cine de Berlin, donde el actor Sebastian Stan se alzó con la Mejor interpretación principal, A Different Man es una de esas ficciones completamente singulares que pueden llegar a marcar el devenir y la ruptura de toda una serie de pretensiones y pronósticos. Porque sobre todo se esperaba que Anora, la gran favorita, terminase brillando en la consideración principal de la noche. No obstante, los honores que premian a los realizadores independientes no sólo han escogido al filme de Stan como la Mejor película, sino que la tragicomedia dirigida por Sean Baker ha terminado yéndose completamente de vacío. Circunstancia extraña, teniendo en cuenta que Anora se llevó la Palma de Oro en el último Festival de Cine de Cannes.

Sin ser unos galardones con excesivos premios, las dos películas que más premios han logrado han sido Sing Sing y Nickel Boys, la adaptación de la fantástica novela de Colson Whitehead. Con dos distinciones cada una, la primera logró la gloria para el actor de Euphoria, Colman Domingo y para Clarence Maclin, mientras que la segunda obtuvo la consideración a la Mejor dirección para RaMell Ross y también el logro para Brandon Wilson como Mejor intérprete revelación. Al final del artículo, repasamos la lista completa con todas las categorías de los premios Gotham 2024.

¿De qué trata ‘A Different Man’?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Un ambicioso actor neoyorquino se somete a una operación quirúrgica radical para transformar drásticamente su aspecto. Como resultado, muchas cosas cambian en su vida y, sin embargo, todo sigue perturbadamente igual. Aunque haya cambiado exteriormente y pueda empezar una nueva vida, sigue siendo quien es y no quien quiere ser. Entonces se pierde el papel de su vida y su nuevo rostro de ensueño se convierte en un pesadilla».

Producida por A24, además de Stan, la historia completa su reparto con Renate Reinsve, Lawrence Arancio y un Adam Pearson al que ya vimos en Under the Skin y Chained for life. A Different Man todavía no tiene una fecha de estreno oficial en España, pero se espera que llegue a los cines en algún momento de enero o febrero del 2025.

Palmarés completo Premios Gotham:

Mejor película

Anora

Babygirl

Rivales

A different man



Nickel Boys

Mejor Actuación

Mikey Madison (Anora)

Nicole Kidman (Babygirl)

Adrien Brody (The brutalist)

Keith Kupferer (Ghostlight)

Marianne Jean-Baptiste (Hard truths)

Justice Smith (I saw the TV glow)

Pamela Anderson (The last showgirl)

Saoirse Ronan (The outrun)

Colman Domingo (Sing Sing)

Demi Moore (La sustancia)

Mejor Actuación de reparto

Yura Borisov (Anora)

Guy Pierce (The brutalist)

Adam Pearson (A different man)

Brian Tyree Henry (The fire inside)

Natasha Lyonne (Las tres hijas)

Brigette Lundy-Paine (I saw the TV glow)

Katy O’Brian (Sangre en los labios)

Danielle Deadwyler (The piano lesson)

Kieran Culkin (A real pain)

Clarence Maclin (Sing Sing)

Mejor Actuación revelación

Izaac Wang (Dìdi)

Ryan Destiny (The fire inside)

Lily Collins (Good one)

Maisy Stella (My old ass)

Brandon Wilson (Nickel Boys)

Mejor Dirección

Guan Hu (Black dog)

Payal Kapadia (La luz que imaginamos)

Sean Baker (Anora)

Jane Schoenbrun (I saw the TV glow)

Ramell Ross (Nickel Boys)

Mejor Dirección revelación

Shuchi Talati (Girls will be girls)

India Donaldson (Good one)

Alessandra Lacorazza (In the Summers)

Vera Drew ( The People’s Joker )

The People’s Joker Mahdi Fleife (To a land unknown)

Mejor Documental

Dahomey

Intercepted

No other land

Soundtrack to a coup d’etat

Sugarcane

Union

Mejor Película internacional

La luz que imaginamos

Green border

Hard truths

Inside the yellow cocoon shell

Vermiglio

Mejor Guion