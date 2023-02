‘As bestas’, premio a la mejor película en los Goya 2023

Esta edición de los premios Goya 2023 ha sido con diferencia, uno de los certámenes más reñidos en cuanto a la calidad autoral de las cintas nominadas. Tanto es así que cualquiera de las producciones que competían en la categoría (Alcarràs, As bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77) podían haberse alzado con el busto del pintor español. Pero como en toda ceremonia tiene que haber una gran ganadora, As bestas ha sido definitivamente la mejor película en los Goya 2023.

En la mayoría de las ediciones pasadas, cualquiera de las cinco candidatas habría sido la gran favorita del prestigioso reconocimiento, otorgado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. No obstante, los últimos pronósticos no han fallado y al final, la película dirigida por Sorogoyen haya terminado alzándose con el gran galardón de la noche. El cineasta ha agradecido a todo el equipo el poder haber hecho que As bestas se haya podido llegar hasta este punto de reconocimiento nacional.

El reflejo de esa dura competencia puede verse en el propio número de nominaciones. En esta 37ª edición, salvo La maternal, cada uno de los filmes acumulaba más de 10 nominaciones. La historia de Sorogoyen competía en 17 candidaturas, seguida de Modelo 77 con 16 categorías a competición, mientras que Cinco lobitos y Alcarràs contaban ambas con 11 nominaciones. Finalmente, As bestas se ha impuesto con «el cabezón» más importante de la gala.

Lo rural, la familia y la maternidad

Aparte de la particular calidad que ha imperado este año en las películas nominadas, en estos Premios Goya 2023 ha habido una curiosa comunión de temas entre las candidatas. Primero está el tema de la maternidad, presente de forma radicalmente opuesta en Cinco lobitos y La maternal. Después, en la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa también se esgrime la cuestión de la familia, del mismo modo que en Alcarràs, la cual comparte con As bestas (en un tono radicalmente diferente) el retrato de lo rural y el avance de las energías renovables frente a la destrucción del modo de vivir tradicional del campo que, paradójicamente, es la forma más natural en la que el ser humano se relaciona con la naturaleza.

Cuando el nombre de As bestas ha resonado en el palacio Fibes de Sevilla, el patio de butacas ha estallado en un largo aplauso, poniendo el broche de oro a otra gran noche de fiesta del cine español.