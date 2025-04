Pilar R. Losantos: «La carta de Paradores a sus trabajadores refrenda lo que ha dicho OKDIARO»

Pilar R. Losantos, presidenta de OKDIARIO, ha intervenido hoy jueves en Espejo Público para hablar de la última exclusiva de este medio: la carta con la que la dirección de Paradores de Turismo de España amenazó a los trabajadores del Parador de Teruel que confirmaron la juerga del ex ministro José Luis Ábalos en la que destrozó una habitación tras una noche con prostitutas el 15 de septiembre de 2020. Pilar R. Losantos, en el programa de Antena 3, ha expuesto que. «Con esta carta están admitiendo, de forma expresa, que la información que están contando es cierta. No les están reprendiendo por inventarse una información, que hubiera sido lo lógico en el caso de que hubiese sido falsa. Lo que se dice es que se ha vulnerado la privacidad de uno de los huéspedes».

Hoy jueves, OKDIARIO ha sacado la siguiente exclusiva: La dirección de Paradores de Turismo de España amenazó por carta a los trabajadores del Parador de Teruel que confirmaron a OKDIARIO la juerga del ex ministro José Luis Ábalos en la que destrozó una habitación tras una noche con prostitutas el 15 de septiembre de 2020.

En Espejo Público (Antena 3) se ha debatido sobre este asunto y Pilar R. Losantos, presidenta de OKDIARIO, ha intervenido para aclarar que: «La carta es absolutamente demoledora. En la carta, lo que se viene a refrendar es que toda la información que hemos publicado en OKDIARIO es cierta. Porque como muy bien decía ayer la alcaldesa de Teruel, y se puede ver en la carta que nosotros hemos publicado en OKDIARIO, el motivo por el cual, desde Paradores, se amenaza a los trabajadores no es porque hayan mentido, como decía la alcaldesa, no es porque no hayan contado información que no sea cierta. Lo que dicen es que están revelando información que conocen por el puesto de trabajo que ocupan. Es decir, que están admitiendo, de forma expresa, que la información que están contando es cierta. No les están reprendiendo por inventarse una información, que hubiera sido lo lógico en el caso de que hubiese sido falsa. Lo que se dice es que se ha vulnerado la privacidad de uno de los huéspedes».

Susanna Griso le ha recordado a Losantos que cuando entrevistó a Óscar López, responsable de Paradores en la fecha en la que ocurrieron los hechos, él dijo que cuando preguntó a los directivos sobre la juerga de Ábalos en el Parador del hotel, «se lo negaban». Ante esto, la presidenta de OKDIARIO ha respondido: Lo que es evidente es que mintió (Óscar López).

Pilar R. Losantos deja sin argumentos a Susana Díaz

Pilar R. Losantos también ha dicho: «Sólo por apostillar, recordar que Jésica (novia de Ábalos) fue contratada por una foto en ropa interior. A ver si aquí nos vamos a hacer ahora trampas al solitario pensando que todo el mundo creía que era una excelente profesional».

En esto, ha salido Susana Díaz para quejarse y decir: «Pilar¿ de verdad tu crees que esa foto (la de Jésica) se la enviaron a (Isabel) Pardo de Vera (expresidenta de Adif)? No, hombre, por dios». A lo que la directora de OKDIARIO ha respondido: «Está en el informe de la UCO. No es mi opinión».

La frase clave de la carta de Paradores

Losantos ha continuado con el tema de Paradores y dijo: «Hay un aspecto de la carta que me parece muy importante. La carta no sólo refrenda que los trabajadores son reales ya que, en este programa se ha llegado a decir, por parte de algún colaborador, que todo era mentira y que los trabajadores no existían. Hay una frase muy importante que demuestra la veracidad de lo que ha publicado OKDIARIO y , leo textualmente: «Ha incumplido la obligación de mantener la necesaria confidencialidad en relación a la información que conozca por razón de su trabajo». Si ellos hubieran mentido, lo lógico es que Paradores les hubiera despedido inmediatamente».

Y si bien es cierto, como ha apuntado Griso, que en todos los hoteles se ha de mantener la confidencialidad de los clientes, en este caso, tal y como ha indicado en directo Toni Cantó, se trataba de una ilegalidad puesto que estábamos en pandemia y no podían celebrarse este tipo de fiestas.

Susana Díaz ha llegado a decir que «es irrelevante que la información de los trabajadores sea cierta o no». Según la expolítica del POSE: «Aquí hay dos cosas diferentes. Una: si hay una persona al mando de Paradores que tiene conocimiento de algo que sea ilícito, habrá que saber cuál es su responsabilidad. Y otra cosa es un trabajador en ese sector y cuáles son las condiciones en las que tiene que desarrollar su trabajo».

Pilar R. Losantos ha zanjado el asunto diciendo: «Si un trabajador hubiera mentido, en vez de abrirle un expediente disciplinario le hubieran despedido directamente».

La exclusiva de OKDIARIO

Este medio ha tenido acceso en exclusiva a la carta de apertura de expediente, fechada el 8 de abril de 2025, en la que la empresa pública amenaza con el despido a los empleados que rompieron el silencio sobre el escándalo.

El documento, firmado por el Departamento de Relaciones Laborales y Gestión Económica de Personal de Paradores, advierte a un trabajador que sus declaraciones a OKDIARIO constituyen «un incumplimiento laboral muy grave susceptible de ser sancionado incluso con el despido disciplinario», otorgándole hasta «las 9:00 horas del próximo 11 de abril de 2025» para presentar sus alegaciones.

La misiva, redactada en tono intimidatorio, acusa al empleado de haber «vulnerado la política de protección de datos facilitando información de clientes que han hecho uso de nuestras instalaciones», además de haber «incumplido también la obligación de mantener la necesaria confidencialidad en relación con la información que conozca por razón de su trabajo».

La empresa pública hace referencia explícita a la noticia publicada por OKDIARIO el 7 de abril bajo el titular Trabajadores del parador de Teruel confirman a OKDIARIO la juerga de Ábalos: «Sí, destrozaron la habitación». Según se detalla en la carta, durante la entrevista con nuestra reportera, al ser preguntado «¿aquí fue donde vino el ministro Ábalos hace 5 años y montaron una…?», el trabajador respondió: «Sí, por aquí también pasaron, pasan muchos».

El documento prosigue reproduciendo el diálogo con nuestra periodista: «Lo que nos contaron es que habían destrozado una habitación», ante lo que el empleado respondió inicialmente «¿cómo, cómo?», pero acabó confirmando con un «sí, no diremos nada, pero…» cuando la entrevistadora insistió en que «destrozaron una habitación».

Paradores, que no niega en ningún momento la fiesta y los destrozos de Ábalos, considera que estas declaraciones «menoscaban la imagen de la Empresa y, concretamente del centro de trabajo» y acusa al trabajador de haber «facilitado información de carácter interno», lo que según la carta implica «una pérdida de la confianza que la Empresa tiene depositada en Usted, al haber manifestado un comportamiento desleal para con la Empresa, […] quien debe ser un ejemplo para el resto de las personas trabajadoras».

Es particularmente llamativo que la empresa pública considere un acto de deslealtad la confirmación de unos hechos que, según todas las evidencias recabadas, efectivamente ocurrieron tal como lo reportó OKDIARIO: el ex ministro Ábalos organizó una fiesta con prostitutas que acabó con destrozos en una habitación del Parador de Teruel en septiembre de 2020.