Las películas de ‘Fast & Furious’ que llegan hoy a HBO Max

Fast & Furious es una de las franquicias más taquilleras de la historia del cine. Entre sus 10 títulos (contando el spin-off de Hobbs & Shaw), la saga de películas ha recaudado más de 6.500 millones de dólares en todo el mundo, parte de los cuales 1.800 pertenecen a las salas estadounidenses y Canadá. En 2023 se estrenará Fast 10, la última entrega de la saga que se dividirá en dos partes, finalizando la historia de Toretto y de su familia. Actualmente la franquicia está disponibles en Amazon Prime Video, pero a partir de hoy, también aparecerán en el catálogo de HBO Max.

Las películas que están disponibles ya en la plataforma de Warner Media son: The Fast and the Furious (A todo gas), 2 Fast 2 Furious, Tokyo Race, Aún más rápido y las entregas 5,6 y 7. Todavía no estarán disponibles ni la octava ni la última entrega que se estrenó el año pasado. Estas dos, sí que están por descartado en Amazon bajo pago de alquiler (aparte de la suscripción).

La vorágine de películas de la saga de robos y coches por excelencia comenzó en 2001, aunque en ningún momento se vislumbró en que fuese a convertirse en una súper aventura de acción bajo el concepto de la amistad, la camaradería y la familia. A todo gas (como se subtituló en el mercado español) era en realidad un intento de adaptación de Le llaman Bodhi, pero en vez de un policía infiltrado (Keanu Reeves) en una banda de surf, era Paul Walker quien se introducía en la familia motorizada del carismático Toretto. Ahora puede resultar increíble, sin embargo Vin Diesel se desvinculó nada más finalizar la primera entrega y no regreso hasta la escena postcréditos de Tokyo Race. Para la cuarta entrega, el que es el eje central y patriarca de la producción ya no se ha vuelto a despegar de la historia.

La tragedia sacudió a todos los miembros del reparto cuando uno de sus protagonistas, el actor Paul Walker murió en 2013 cuando todavía no había terminado de rodar sus escenas para Fast & Furious 7. Gracias al CGI, consiguieron darle una despedida digna de la historia, en una escena de carretera que todavía todos los fanáticos recuerdan. Los guiños a su figura nunca han cesado y Diesel parece querer que de alguna forma, Walker esté presente en la última carrera de la saga.