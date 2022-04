Con parte del elenco principal ya cerrado, la franquicia de la familia de Toretto comienza a calentar motores para 2023. El protagonista y productor ejecutivo principal Vin Diesel, compartió hace algunas horas el título final de Fast and Furious 10: Fast X. Está décima entrega será supuestamente, la primera de las dos partes finales con las que la saga principal llegará a su fin, a pesar de que la franquicia podría seguir explotando varios de sus spin-off hasta regresar con un reboot.

Al contrario que en otras publicaciones, Diesel dejó que el potente nombre la equis a modo de faro de vehículo y el FAST tuviesen una absoluta omnipresencia en el post, dejando un breve mensaje: “Día uno…”. A pesar de la revelación del título final de Fast and Furious 10, desconocemos la trama oficial que tendrá su historia, lo que sí sabemos es que Jason Momoa será el nuevo villano. Teniendo en cuenta lo que le gusta a la franquicia las relaciones familiares (Deckard y Shaw o Toretto y Jakob) no sería extraño por el origen étnico que el rol de Momoa pudiese estar relacionado con el personaje de Dwayne Johnson, quien ha jurado y perjurado que no volverá a la historia.

Además de Momoa, F10 no ha perdido el tiempo fichando caras reconocidas para la nueva película. Por un lado Daniela Melchior, la estrella de El escuadrón suicida de DC y por otro, la Capitana Marvel, Brie Larson. Otros miembros que regresan a la historia son Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez, Ludacris y Tyrese Gibson. Precisamente, este último fue el que reveló que esta entrega indagaría todavía más en el pasado de Toretto, que en la anterior película tuvo que enfrentarse a su hermano o en F9, cuando Cipher (Charlize Theron) regreso de una parte oscura de una anterior vida que desconocíamos del personaje.

F9 ya terminó de romper todas las barreras de la física y la verosimilitud que le quedaban cuando los protagonistas viajaron al espacio, por lo que muy imaginativas deben de ser las nuevas acrobacias y los objetivos pretendidos por esta gran familia automovilística. En el aire está además saber la implicación que Diesel querrá darle al personaje del fallecido Paul Walker, quien en la última cinta recibió de nuevo un homenaje. No parece que el patriarca de la saga no vaya a mostrar de nuevo al personaje con el que comenzó todo en la despedida final de la franquicia.