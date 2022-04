El final de Fast and Furious está muy cerca, Bueno, todo lo cerca que pueden significar dos películas más para echar el cierre a una de las franquicias más longevas de la historia del cine. F10 se dividirá en dos partes y la primera de ellas, se espera para mayo de 2023. Es por eso que aunque no sepamos mucho de su trama, llevamos meses de grandes informaciones sobre los fichajes de Vin Diesel para su familia automovilística. El primero fue Jason Momoa, quien ya está confirmado como villano, después llegó la portuguesa Daniela Melchior y ahora ha sido el turno para la heroína más fuerte de Marvel: Brie Larson.

Para enfrentarse a los músculos del actor de Aquaman, el protagonista de la saga va a necesitar más ayuda de la habitual y Larson seguramente interprete a uno de esos papeles esenciales en el film. Podría parecer que la ganadora del Oscar por La habitación no estaría interesada en más franquicias, después de seguir en las futuras producciones del UCM como Carol Danvers, pero lo cierto es que siempre se ha mostrado muy dispuesta a participar cuando le preguntaban por una incorporación en Fast and Furious: “Por favor, díganle a todo el mundo que por supuesto quiero estar en una película de Fast and Furious. Estoy obsesionada, me encantan. Son tan buenas y divertidas. Y me han hecho apreciar los coches”.

Pero ¿quién ha hecho el anuncio? Pues claro, el propio Diesel en su perfil de Instagram. El actor ha subido una imagen de ambos sonrientes, acompañada por el siguiente texto: “Si, si, si…ves a este ángel sobre mi hombro haciéndome reír a carcajadas, te dices a ti mismo ‘esa es la Capitana Marvel’. Claramente hay amor y risa en esta imagen. Sin embargo, lo que no ves es el personaje que te presentarán en Fast 10. No tienes idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto…su Oscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que tal vez no esperabas pero anhelabas. Bienvenida a la familia Brie”.

Antes de aparecer en la película y mostrar sus habilidades al volante, Brie Larson estrenará la secuela de Capitana Marvel. Después se unirá al elenco, en el que ya están confirmados el regreso del propio Diesel, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson y Ludacris.