Como en toda nueva aventura superheroica, el héroe del mar por excelencia en el Universo de Dc, tendrá novedades importantes en su segunda entrega. El nuevo traje de Jason Momoa será algo más acorde a los estilos de vestuario que llevan los superhéroes en las películas de hoy en día fuera de la franquicia de Superman. El propio actor lo compartió en su cuenta de Instagram, con un texto que decía: “Segunda ronda. Nuevo traje. Mas acción”. Si bien el diseño base no están diferente, lo que realmente varían son los colores. En Aquaman and the Lost Kingdom, el traje de Jason Momoa abandonará el verde y el dorado por el azul y el negro mucho menos brillante. Tampoco aparecen tan remarcadas las escamas ni las botas con aletas y guantes a juego.

Pero ¿es un cambio de vestuario temporal o es el diseño que mantendrá de ahora en adelante? Según el director James Wan ese diseño es la tecnología atlante basada en la habilidad para camuflarse de los cefalópodos. El director contó que él y David Leslie Johnson se inspiraron en el traje azul que el héroe marino lleva en los cómics de los años 80.

Parece ser que este traje de Jason Momoa será temporal, para varias secuencias de exploración en la secuela y que cuando toque combatir, la armadura de la cinta origen volverá a lucir sus llamativos colores y su fuerza de lucha y protección. En toda la serie de entregas que ha ido estrenando Dc, esto supone un cambio significativo dado la modernidad de su diseño. El resto de héroes de La liga de la justicia han mantenido sus armaduras y disfraces muy acordes a las referencias de las viñetas, como es el caso de Flash, Wonder Woman o Batman.

En Aquaman and the Lost Kingdom, Arthur Curry tendrá que viajar a una parte escondida del antiguo imperio atlante, un escenario lleno de ruinas sumergidas en las profundidades. Todavía no conocemos detalles sólidos del argumento, pero sí que volverá la mayoría del reparto de la anterior entrega: Patrick, Wilson, Amber Heard, Temuera Morrison, Dolph Lundgren y el villano Black Manta, interpretado por el solicitado Yahya Abdul-Mateen II. La esperada continuación se estrenará en los cines el 16 de diciembre de 2022.