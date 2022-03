Parece mentira que tan sólo queden dos películas para que la saga de Fast and Furious termine oficialmente. Si ya de por sí, cada entrega es un espectáculo de efectos especiales, adrenalina y acción inverosímil, es imposible imaginarse lo que Vin Diesel nos tiene preparados para la recta final de su familia en la ficción. De momento lo que podemos esperar es un casting lleno de superestrellas, en la que el actor Jason Momoa ya se ha confirmado como el futuro villano. Sin embargo, parece que este no será el único héroe de DC que se sume al elenco, ya que según ha podido saber el medio The Wrap, Daniela Melchor estaría en conversaciones para formar parte de Fast and Furious 10.

Daniela Melchor saltó a la fama internacional el pasado verano cuando interpretó a Ratcatcher 2 en El escuadrón suicida de James Gunn. Su personaje encandiló a los fans, los cuales ya esperan su regreso en la futura secuela o que sea el spin-off secreto que todavía no ha revelado Gunn. Además de su posible aparición en la franquicia comandada por Toretto, Melchor tiene pendiente el estreno de Assassin Club junto a Sam Neill y Marlowe, en la que compartirá reparto con Diane Kruger, Jessica Lange y Liam Neeson. También puso la voz en su país al personaje de Gwen Stacey en la cinta de animación Spider-Man: Un nuevo universo. La actriz portuguesa tiene una prometedora carrera internacional por delante y es normal que, poco a poco, salte a las grandes franquicias de la industria.

Los detalles de la trama de Fast and Furious 10 se mantienen en secreto y de su plantilla oficial tan sólo están confirmados Vin Diesel, Nathalie Emmanuel, Michelle Rodriguez y el anteriormente mencionado Momoa. No obstante, se espera que los antiguos miembros de la banda regresen a sus papeles, como es el caso de Tyrese Gibson, Ludacris y Sun Kang. Tampoco habría que descartar que se volviese a homenajear al fallecido Paul Walker con otro guiño o incluso, siendo más explícitos, con una aparición vía deepfake del intérprete.

De momento, Universal Pictures no se ha pronunciado sobre la información, por lo que todavía no hay nada confirmado. Eso sí, sabiendo que Momoa será un villano es de esperar que Melchor forme parte del lado de los buenos en esta nueva historia. Fast and Furious 10 estará dirigida por Justin Lin y se espera su llegada a los cines para mayo del 2023.