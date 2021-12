La guerra y cruce de declaraciones entre Vin Diesel y Dwayne Johnson parece no tener fin. Incluso cuando ambos, habían dejado hace tiempo de “enviarse pullitas” en sus respectivas campañas promocionales. Mientras Diesel mantenía un tono condescendiente sobre su compañero de reparto, Johnson siempre ha sido mucho más directo, atacando verbalmente al protagonista que encarna a Toretto. El exluchador está un poco harto de que le pregunten por su vuelta a Fast and furious, ahora que Diesel calienta motores con dos últimas entregas que despedirán la saga. Por lo que el último intento de atraerle a F10 mediante un post en Instagram no le ha sentado nada bien.

Lejos de cuidar un mínimo la parte estética de sus redes sociales, el actor subió una imagen en mala calidad de ambos en la saga, acompañándola de un texto en el que le dedicaba algunas frases, mostrando lo importante que era que volviese a su papel: “Mi pequeño hermano Dwayne”, “no dejes inactiva la franquicia en la que tiene un papel muy importante que jugar”.

Como respuesta, en la CNN Johnson se despachó a gusto: “El reciente post público de Vin es un ejemplo de su manipulación. No me gustó que metiera en esto a sus hijos, ni la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de esto. Ya hablamos de esto los dos hace meses y llegamos a un acuerdo bien claro”.

Independientemente de que no le gustasen las formas de Diesel, Dwayne Johnson siempre ha mostrado su apoyo a la franquicia y a sus antiguos compañeros. “Mi objetivo siempre ha sido terminar con gratitud este fantástico camino en una saga increíble (…) Es una pena que este diálogo público haya enturbiado las aguas. No obstante, confío en el universo Fast & Furious y en su habilidad para satisfacer al público. De verdad que deseo a mis antiguos compañeros y los miembros del equipo toda la suerte del mundo y éxito con la próxima entrega”, señalaba finalmente el actor.

El final de la franquicia vendrá dividida en dos partes. La primera de ellas se estrenará el 19 de mayo del 2023.