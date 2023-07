La película sobre la Fórmula 1 de Brad Pitt y Lewis Hamilton ya tiene título

Durante varios meses han ido saliendo noticias sobre los próximos proyectos de Brad Pitt. El actor lleva décadas ejerciendo su profesión, pero desde hace varios años atrás se ha subrayado su faceta de productor, capaz de escoger obras que brillan en las grandes noches de los Oscar o que al menos, obtienen nominaciones destacadas y consideraciones por parte de los académicos. Una de las producciones que más hype generó fue la noticia de que el ganador de la estatuilla dorada preparaba un largometraje sobre la Fórmula 1, con la inestimable colaboración del siete veces campeón del mundo de la disciplina, Lewis Hamilton.

El título de este proyecto será Apex y estará producido por Apple Studios. Sin embargo, lo que más entusiasmará a los fans del mundo del motor es que el director que se sienta detrás de las cámaras es el mismo que nos dejó pegados a la butaca del cine con Top Gun: Maverick. Hablamos de Joseph Kosinki, un gran fan del realismo en las secuencias que de seguro, sabrá impregnar con la velocidad necesaria la carrera que en principio, se desarrollará en el circuito de Silverstone.

Como se ha ido informando, una de las posibles tramas que se manejan es la de un piloto retirado (Brad Pitt) que vuelve a la Fórmula 1 para ser el mentor de un joven y prometedor conductor (¿Hamilton?). De momento, aparte de Pitt y el actual piloto de la parrilla de la F1, encontraremos entre su reparto a Damson Idris (Snowfall, Swarm) y Kerry Condon (Tres anuncios a las afueras, Roma). Uno de los datos que más ha destacado de la promoción es la noticia de que en el rodaje se empleará la cámara móvil capaz de grabar en 6K más pequeña de la historia. Una precisión y sensación de veracidad que se completará a la perfección con el asesoramiento y la experiencia del propio Lewis Hamilton.

Con Apex, Apple Tv fija todavía más su objetivo y potente inversión en el séptimo arte que le llevará a aglutinar en su catálogo, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, el Napoleón de Ridley Scott y Joaquin Phoenix y Argylle de Henry Cavill y Matthew Vaughn. No son muchos los títulos que se han adentrado en el mundo de la automoción y las carreras, pero las más recientes han tenido cierto éxito entre la crítica y el público, como Le Mans’ 66.

Se espera que Apex llegue a las salas en algún momento del próximo 2024.