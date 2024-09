Pedro Almodóvar quiere hacer una película sobre Zendaya y su estilista

Pedro Almodóvar todavía está de celebración tras ganar el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. Hacia más de medio siglo que un cineasta español no ganaba dicha consideración, siendo Luis Buñuel con la cinta francesa Belle de jour, el último en haberlo logrado. Por tanto, La habitación de al lado se convierte del mismo modo en la primera propuesta patria que logra coronarse en el festival italiano. Un logro más para la carrera del realizador manchego, a quien los medios le preguntan ya sobre qué tratará su próxima aventura fílmica. Y es que aunque quizás todavía es demasiado pronto para saber hacia dónde se dirigirá su particular universo creativo, el autor de Volver ha dejado claro que le interesa mucho la sinergia y relación entre Zendaya y su estilista, Law Roach. Un dúo que según ha asegurado en una nueva entrevista, daría para una comedia.

A sus 75 años, el de Ciudad Real mantiene un gran nivel de trabajo dentro del celuloide con más 22 largometrajes a sus espaldas. Sin embargo, con su reciente trabajo rodado en inglés todavía le queda un largo recorrido en el circuito de premios, ya que sería muy extraño que el filme protagonizado por Julianne Moore y Tilda Swinton no obtuviese alguna nominación en la próxima edición de los Premios Oscar. No obstante, como todo creador, el imaginario de Almodóvar seguramente ya recorre otras narrativas que filmar, mientras paralelamente su sello El Deseo busca un nuevo director para la adaptación de ‘Manual para mujeres de la limpieza’, la cual protagonizará Cate Blanchett. Pero por lo visto, el dos veces ganador del premio de la Academia se habría fijado mucho en la figura del peculiar Roach. El hombre que en cierta medida ha convertido a Zendaya en un auténtico icono de la moda.

¿Una nueva comedia para Almodóvar?

Desde luego, lo que ha dejado claro Almodóvar es que esta historia centrada en el mundo de la moda no tendría nada de serio y que evidentemente, estaríamos hablando del registro cómico. Un género nada repetido en su filmografía y que no terminó de encontrar la complacencia de la crítica en su último acercamiento a la misma con Los amantes pasajeros. De hecho, según el propio realizador la única comedia que ha dirigido en su carrera es la fantástica Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Eso sí, lo que al genio de Calzada de Calatrava más le atrae de todo es cómo la franqueza de Roach podría afectar a su relación con la actriz de Euphoria y en cómo se desarrollaría todo ese entramado de egos corporativistas dentro de la industria de la moda. Sea como fuere, Almodóvar fue rotundamente claro cuando le preguntaron hace algunos días por las nuevas historias que le quedan por contar.

«Me fascina el estilista que atiende a Zendaya», le contaba el director a la revista Vanity Fair. Inmediatamente después, fue explorando y describiendo ese interés hasta ponerlo en contexto y aventurar las futuras posibles mecánicas de la narración: «Creo que su trabajo es un acto de enorme creación. Trata sobre moda, frivolidad y cuestiones sociales, y tiene que ver con la promoción. Pero, sobre todo, creo que se necesita talento para eso. He preguntado por este tipo y me han dicho que es casi tan diva como ella. Me encantaría hacer una película sobre ellos, una mezcla entre Eva al desnudo y El diablo viste de Prada».

Un estilista polémico

Lo que hace que la relación entre Roach y Zendaya sea tan única es que, a diferencia de la mayoría de los estilistas, él sólo se ocupa de ella. Roach anunció formalmente su retiro en 2023 a través de Instagram en una publicación en la que criticaba a la propia industria. «Si este negocio fuera sólo de ropa, lo haría por el resto de mi vida, ¡pero desafortunadamente no es así! ¡La política, las mentiras y las narrativas falsas finalmente me atraparon! Tú ganas…me voy», escribía en un post el pasado año.

Por último, Almodóvar dio algunos indicios de cómo sería la historia y aseguró que si alguien quería escribirla, a él le encantaría enfrentarse a ese material: «Esas personas son muy cómicas. Me las imagino a todas con su fluidez, compitiendo. Habría un personaje que sería como la máxima autoridad en moda, y luego un estilista que querría conseguir ese puesto en el mundo de las celebridades, buscándolas, hablando con casas de moda y probándose ropa todo el tiempo. Si eres guionista y se te ocurre una idea así, me encantaría desarrollarla».

Por el momento, el autor de Todo sobre mi madre no tiene ningún futuro proyecto agenciado. Mientras, a Zendaya le esperan unos años llenos de trabajo, con su nuevo proyecto de A2 con Robert Pattinson y Dune: Mesías.