‘La habitación de al lado’: la nueva película de Pedro Almodóvar entusiasma en el Festival de Venecia

El Festival de Cine de Venecia 2024 arrancó hace ya casi una semana y por el camino, ya hay alguna que otra película clave para alzarse con los galardones principales. Entre ellas The Order, lo último de Justin Kurzel o The Brutalist, la que sin duda es la gran favorita de esta 81.ª edición. El turno, le ha llegado hace escasas horas a Pedro Almodóvar y La habitación de al lado. Al concluir su proyección, el filme más internacional del cineasta manchego ha recibido una ovación de 17 minutos, posicionándose como una cinta muy a tener en cuenta en la recta final hacia los Oscar del próximo año.

La habitación de al lado es el primer largometraje en inglés del oscarizado autor español. Protagonizada por dos estrellas de la talla de Tilda Swinton y Julianne Moore, el talento tras la adaptación de ‘What Are You Going Through’ de la autora Sigrid Nunez ha derivado en toda una serie de elogios y baño de masas por parte de los integrantes de su departamento artístico. Almodóvar explicó en una rueda de prensa posterior que la cinta era una crítica a los discursos del odio que proliferaban según él, en el territorio patrio y Europa, mientras defendía del mismo modo el derecho a la eutanasia. Producida por su sello El deseo y distribuida por Sony Pictures, la acogida de la crítica de su nueva cinta ha sido más generosa en España que por parte de la prensa internacional. Justo lo contrario a lo que ocurrió con su anterior trabajo, Madres paralelas. Cerrando su reparto principal, la película también cuenta con John Turturro (Barton Fink) y Alessandro Nivola (En realidad, nunca estuviste aquí), además de incorporar a varios actores españoles destacados como Juan Diego Botto, Raúl Arévalo y Vicky Luengo.

A pesar de ser el primer largometraje rodado íntegramente en inglés por parte del director de Todo sobre mi madre, el cineasta ya había experimentado con el idioma anglosajón rodando dos cortometrajes; La voz humana y Extraña forma de vida. Antes de La habitación de al lado, Almodóvar iba a asumir como primer largometraje alejado del castellano, la adaptación de Manual para mujeres de la limpieza de Lucia Berlín. Un drama de varias historias entrecruzadas con el protagonismo de Cate Blanchett. Sin embargo, el proyecto era demasiado ambicioso y grande para el de Calzada de Calatrava, quien no se ha terminado viendo con las suficientes fuerzas como para asumir un rodaje con tantas localizaciones. Eso sí, el proyecto seguirá estando producido por El Deseo y mantiene una búsqueda activa de alguien que ocupe la silla de director.

¿De qué trata ‘La habitación de al lado’?

La sinopsis oficial de La habitación de al lado es la siguiente: «Ingrid (Julianne Moore) y Martha (Tilda Swinton) fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Martha en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce».

En España, la cinta estará distribuida por Warner Bros, mientras que Movistar + comparte la producción con el estudio que dirige el hermano menor del realizador, el productor Agustín Almodóvar. Para el apartado sonoro, Pedro Almodóvar ha vuelto a contar con el cuatro veces nominado al Oscar a Mejor banda sonora, Alberto Iglesias. En la fotografía encontramos a Eduard Grau, un perfil internacional que ha confeccionado espacios visuales de la talla de Un hombre soltero (2009), El regalo (2015) o Identidad borrada (2018).

La eutanasia es uno de sus temas

En la posterior rueda de prensa, el tema de la eutanasia ocupó buena parte de la ronda de preguntas ya que uno de los personajes vive en una enfermedad de la que no tiene escapatoria. Swinton lo definió de la siguiente forma para Variety: «Personalmente, no le tengo miedo a la muerte, ni nunca la he temido. Creo que todo el viaje hacia la aceptación de la muerte puede ser largo para algunas personas, pero por alguna razón, debido a ciertas experiencias en mi vida, me di cuenta pronto. Sé que está llegando. Lo siento venir, lo veo venir. Una de las cosas que esta película retrata es la autodeterminación, alguien que decide absolutamente tomar su vida, su vivir y su morir en sus propias manos».

Por otra parte, Moore explicó que es muy raro ver este tipo de historias sobre «la amistad femenina», recalcando que no sabe si hay otro cineasta que haga esto en el mundo, aparte de Pedro. La habitación de al lado llegará a los cines españoles el próximo 18 de octubre de 2024.