‘La habitación de al lado’: sinopsis y fecha de estreno de la película de Pedro Almodóvar

Sabíamos que La habitación de al lado había gustado a la crítica especializada en El Festival de Cine de Venecia. Lo que no esperábamos es que el largometraje en inglés de Pedro Almodóvar lograse vencer a The brutalist, la gran favorita de esta 81 edición del concurso. Así, el realizador manchego logró comandar un hito en la historia del celuloide patrio, convirtiéndose en la primera película del cine español que logra ganar el Léon de Oro en el prestigioso certamen italiano. Pero ¿De qué trata el filme más internacional del cineasta? ¿Tiene posibilidades de cara a los Oscar de 2025? ¿Cuándo se estrena en España?

Guionizada por el propio Almodóvar a partir de la adaptación de la novela ‘Cuál es tu momento’ de la escritora norteamericana Sigrid Nunez, La habitación de al lado es la primera historia del de Calzada de Calatrava rodada íntegramente en inglés. Para ello se ha rodeado de dos ganadoras del Oscar, Tilda Swinton y Julianne Moore, además de contar con otros nombres relevantes de la industria hollywoodiense de la talla de John Turturro y Alessandro Nivola. Aunque por supuesto, también están presentes actores españoles como Juan Diego Botto, Raúl Arévalo y Vicky Luengo. En 1967, Luis Buñuel se llevó igualmente la consideración con Belle de jour, pero aquella fue una producción francesa y Almodóvar por mucho que se haya pasado al idioma anglosajón en esta ocasión, ha logrado coronarse en la Mostra con un filme nacional, coproducido por El Deseo y Movistar +.

¿De qué trata ‘La habitación de al lado’?

La sinopsis oficial de La habitación de al lado es la siguiente: «Ingrid y Martha fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en una novelista de autoficción y Martha en una reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y, después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema pero extrañamente dulce».

Distribuida por Sony Pictures Classics y Warner Bros, la cinta cuenta además con la banda sonora del compositor Alberto Iglesias. El músico donostiarra es un hombre clave dentro de esa atmósfera melodramática tan característica de la filmografía de Almodóvar, desde mediados de los 90 con La flor de mi secreto. A pesar de que sus nominaciones a la estatuilla dorada en sus colaboraciones con el director, estas únicamente le han supuesto una consideración de la Academia, precisamente con Madres paralelas, el anterior trabajo del director. Iglesias ha estado nominado también por El topo, Cometas en el cielo y El jardinero fiel. Con el nivel de prestigio alcanzado en Venecia, no sería extraño verle con una nueva nominación bajo del brazo en los próximos Oscar 2025.

¿Tiene posibilidades en los Oscar 2025?

Ser nominada a la Mejor película internacional no es, la única forma con la que las producciones españolas pueden acceder al glorioso certamen de la alfombra roja. El mejor ejemplo es el propio trabajo del director manchego. En 2021, La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas seleccionó a El buen patrón de Fernando León de Aranoa como representante española. Una sátira empresarial que se quedó fuera en el último corte de los premios de la Meca del cine. Sin embargo, esa misma edición las Madres paralelas de Almodóvar lograron una nominación para Iglesias y para Penélope Cruz.

En los Oscar de 2003, la cinematografía española volvió a marcarse un buen desplante con el imaginario del cineasta a través de una pobre recepción en las nominaciones a los Goya de Hable con ella y prefiriendo de nuevo el trabajo de Fernando León de Aranoa, Los lunes al sol. Finalmente, Almodóvar logró dos nominaciones al Oscar por la propuesta (entre ellas la de mejor director) y terminaría alzándose con la estatuilla a Mejor guion original.

Al estar rodada en inglés, La habitación de al lado no puede formar parte del cupo de Mejor película internacional. No obstante, sería muy extraño que el nuevo drama sobre la enfermedad y la amistad no terminase con alguna opción de oro en los premios más notorios del celuloide. Al menos en la categoría interpretativa, dados los elogios lanzados a sus dos protagonistas. Por otra parte, la representante española será nombrada oficialmente el día 18 de septiembre. Fecha en la que la Academia española deberá decidir entre Marco, La estrella azul y Segundo premio para optar a entrar en la lista definitiva como lo mejor del cine extranjero en los Oscar.

¿Cuándo se estrena en cines?

Por suerte, no queda demasiado para poder ver La habitación de al lado en las salas españolas. La película llegará a la cartelera nacional el próximo 18 de octubre. Al otro lado del charco, el filme llegará al mercado estadounidense un poco más tarde, el 20 de diciembre.