Universal Pictures ha lanzado hace escasos minutos el tráiler de Cásate conmigo, una comedia romántica protagonizada por Jennifer Lopez y Owen Wilson. La película sigue el desengaño amoroso de la estrella del Pop a la que interpreta Lopez, quien después de descubrir la infidelidad de su marido, se casa con una persona desconocida del público (Wilson).

Esta locura impulsiva, en mitad de un concierto retransmitido por streaming lleva a que de la noche a la mañana, Charly Gilbert, el personaje de Wilson sea mundialmente conocido por todos. Gilbert va al concierto por casualidad y torpemente acepta el espontáneo matrimonio cuando J-Lo se lo elige. Sin embargo, la diferencia entre ambos mundos supondrá un problema sobre todo para él, un profesor de matemáticas acostumbrado a una vida tranquila y familiar. Por su parte, la estrella Kat Valdez (Lopez) se integrará en la vida cotidiana de Gilbert para probar si su relación, a pesar de no conocerse de nada, puede funcionar.

Cásate conmigo está dirigida por Kat Coiro, quien debutó en el 2011 con Life Happens, además de dirigir varios capítulos de sitcoms exitosas como Brooklyn Nine-Nine, Shameless, Colgados en Filadelfia y Modern Family. Actualmente se encuentra terminando la serie que prepara Marvel sobre Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner en She-Hulk. Esta historia de amor inesperado, que bebe directamente de otros títulos del género como Notting Hill, está adaptada de la novela gráfica de Bobby Crosby por Harper Dill, John Rogers y Tami Sagher.

En cuanto a la banda sonora, como no podía ser de otra forma, contiene canciones originales de la cantante y también del reguetonero Maluma, quien en el film interpreta al prometido infiel de Lopez. La agenda fílmica de J-Lo parece que vuelve a activarse después de unos años dedicados prácticamente de forma exclusiva a la música. Después de Cásate conmigo la estrella tiene previsto estrenar Shotgun Wedding, The Mother, Atlas y The Godmother, donde encarnará a la señora de la droga Griselda Blanco.

Cásate conmigo se estrenará en los cines españoles el próximo 25 de febrero del 2022.