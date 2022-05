Oscar Isaac brilla actualmente protagonizando la serie Caballero Luna en Disney +. Su personaje (o mejor dicho personajes) le están brindando el favor de los fans, que si bien no están muy entusiasmados con el show televisivo, si lo están con la actuación del guatemalteco. No obstante este no es el primer papel del universo marvelita que interpreta en Isaac, ya que hizo del villano Apocalipsis en la malograda entrega de X-Men: Apocalipsis. Una cinta de la que no tiene miedo a decir lo que piensa abiertamente.

“Ojalá hubiese sido una película mejor y hubieran cuidado un poco al personaje”, señalaba Isaac al New York Times. La historia que enfrentaba a los héroes de Charles Xavier con el primer mutante de la historia recibió críticas muy negativas, aunque terminó recaudando más de 500 millones de dólares de todo el mundo. Independientemente de los problemas de la producción, el actor de Star Wars es muy consciente de que “esos son los riesgos” de enfrentarse a una película de este tipo.

A pesar de las malas críticas, Isaac no rechaza ni muchos menos la decisión e participar en la historia: “No lo repudio. Sé exactamente lo que entré queriendo hacer y las razones por las que lo hice. Estaban involucrados estos increíbles actores con los que realmente quería trabajar, (James) McAvoy, (Michael) Fassbender y Jennifer Lawrence”. Además del fantástico equipo dirigido por Bryan Singer, la motivación del actor de origen guatemalteco tuvo que ver mucho con que de pequeño era un lector de estos superhéroes. “Coleccioné X-Men mientras crecía, y me encantaba Apocalipsis, simplemente lo encontré como un personaje extraño”, recordaba Isaac al periódico estadounidense.

Las críticas negativas a la película empezaron ya cuando se mostró por primera vez el aspecto que tendría Apocalipsis. Oscar Isaac aparecía en un tono azulado y con cientos de prótesis que artísticamente rebajaban la producción a un capítulo de los Power Rangers. Después de aquello, Isaac se unió a franquicias tan relevantes como Star Wars, la Dune de Denis Villeneuve y ahora El caballero Luna de Marvel. Para él son películas enormes que pueden ser divertida de interpretar porque se genera “mucha energía” pero cuando terminas estas exhausto. A diferencia de lo ocurrido en la saga de LucasFilm, lo cierto es que Isaac no sabía cuánto podría modificar de lo que Disney tenía preparado para este nuevo héroe: “No anticipé cuanta flexibilidad creativa iba a haber, ni cuanta energía me devolvió”.

El caballero luna tendrá disponible su último episodio mañana, miércoles 4 de mayo.