Vivimos en la época de la multiculturalidad y en términos de representación, cada vez son más las minorías étnicas que encuentran su lugar en el séptimo arte y en la pequeña pantalla. No hay más que recordar las duras críticas a Bardem por interpretar a un actor cubano sin serlo. Ahora el enfrentamiento y acusaciones han partido de La Casa de las Ideas a Warner Bros Pictures, generando un Marvel vs. DC fuera de la ficción. El autor de las críticas en cuestión ha sido el director Mohammed Diab, al que no parece haberle gustado nada la ausencia de actores egipcios en Black Adam, la superproducción de Detective Cómics.

Diab es el director de Caballero Luna, la nueva serie que Marvel estrenará en Disney + el próximo 30 de marzo. Aparte de ser un realizador egipcio, este cineasta guarda una conexión con la historia del nuevo justiciero del UCM, ya que este obtiene sus poderes de Khonshu, el dios de la luna egipcio. Lejos de preocuparse sólo de su producción, Diab le ha dedicado unas duras declaraciones al trabajo que Warner está haciendo con Black Adam:

“Me molestó mucho que DC situara a Black Adam en un país ficticio de Oriente Medio como excusa para contratar a personas que fueran egipcias, cuando obviamente debía ser en Egipto”, señalaba en unas declaraciones a la web ComicBookMovie. Diab seguía incidiendo en la representación y en la diferencia que había entre la historia protagonizada por Dwayne Johnson y la serie que conducirá Oscar Isaac: “Quería mostrar los talentos egipcios tanto como pudiera. Toda cultura debe estar representada por su gente, así que contraté a actores, un editor, un diseñador de vestuario, un director artístico y un compositor que son todos egipcios”.

Sin embargo, el fallo se puede acoger a que la película del villano tiene lugar en Kahndaq, un país de los cómics ubicado en el medio oriente, sin mencionar en ningún momento a Egipto. Independientemente de ello, Diab cree que “no hay que desperdiciar las oportunidades de representación”.

Black Adam está dirigida por el director español Jaume Collet-Serra y se trata de un spin-off de la película Shazam. Marcará el origen del supervillano que, a nivel de fuerza, podría desafiar al mismísimo Superman. Se estrenará en los cines españoles el próximo 21 de octubre de 2022. ¿Continuará este enfrentamiento de Marvel vs. DC? ¿Contestará la productora de Black Adam a este mensaje?