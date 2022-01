El mes de enero está siendo uno de los más prolíficos en estrenos de series. La Edad Dorada, As We See It, Archivo 81, La periodista, la temporada final de Ozark o Feria: la luz más oscura son algunos de los ejemplos. La plataforma de streaming Filmin estrenará el próximo martes 18 de enero, en exclusiva en España, la serie australiana Operación Búfalo. Lujo, espías e intrigas políticas en los años 50 en la época en la que tuvieron lugar las pruebas nucleares que llevó a cabo el Reino Unido en Australia.

El problema fue que estos cuestionados experimentos dejaron residuos radioactivos en la zona durante décadas y afectaron de una forma muy negativa a la población aborigen que vivía en Maralinga. Una intensa serie que se podrá ver en Filmin en la que se intenta descubrir la razón por la que se permitieron estas pruebas nucleares.

Operación Búfalo ha sido dirigida por Peter Duncan, al que conocemos por su trabajo en Rake y consta de 6 episodios. Una original serie protagonizada por los actores Ewen Leslie, Jessica De Gouw y James Cromwell. La serie recibió diez nominaciones en los Premios de la Academia Australiana del Cine y la Televisión.

Unas cuestionadas pruebas atómicas

La historia de Operación Búfalo comienza cuando el gobierno australiano permitió en 1956 las pruebas de bombas atómicas británicas en Maralinga, en el interior de Australia. Según la sinopsis: “El mayor Carmichael, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, se encarga de mantener funcionando sin problemas la base nuclear ultrasecreta. Pero probar el arma más peligrosa del mundo no será un paseo por el parque con un oficial al mando que no es apto para el trabajo; un nuevo meteorólogo que empieza a hacer demasiadas preguntas; un violador suelto en el campamento; una gran cantidad de filtraciones en la prensa, y el gobierno observando cada uno de sus movimientos”.

Entre 1956 y 1963 el gobierno británico realizó hasta 7 pruebas nucleares diferentes en la región de Maralinga, al sur de Australia, que se suponía que estaba despoblada. La primera de ellas recibió el nombre de Operación Búfalo y como consecuencia de esa prueba nuclear la región quedó contaminada con desechos radioactivos, lo que provocó que 30 años después el gobierno australiano indemnizara al pueblo aborigen de Maralinga Tjarutja con 13,5 millones de dólares por los perjuicios causados. La última limpieza de la zona se llevó a cabo en 2000, tuvo un coste aproximado de 108 millones de dólares.

Una historia potente

El director de la serie Peter Duncan se dio cuenta rápidamente del enorme potencial en la historia: “Puede resultar algo macabro, pero encontré que encarnaba muchas de mis pasiones. Bombas atómicas, políticos, diplomáticos, soldados, un pueblo aborigen pisoteado, espías… Era irresistible”.

Además, Operación Búfalo cuenta en su reparto con los actores Ewen Leslie (The Nightingale), Jessica De Gouw (The Crown) y James Cromwell (Succession). Una prometedora serie que mezcla el thriller con una compleja trama de espías. La serie intenta descubrir qué llevó a Australia a ceder sus tierras para realizar estos experimentos nucleares.