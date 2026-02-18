Nuevo tráiler de ‘The Mandalorian & Grogu’: Star Wars recupera su esencia aventurera

Tras varios adelantos cortos en formato teaser (tráiler breve), The Mandalorian & Grogu por fin lanzan un primer avance comercial con cierta puesta a punto de su historia. Aparte de mostrar por supuesto, grandes escenas de acción y temibles criaturas. La cinta será la primera película de Star Wars en llegar a los cines, tras el polémico cierre de la anterior trilogía con El ascenso de Skywalker y después de haber sido una exitosa serie de Disney Plus con tres temporadas repletas de momentos inolvidables. ¿Conseguirá ser un éxito de taquilla? ¿Será la despedida oficial de este adorable dúo de cazarrecompensas?

Dirigida por Jon Favreau, quien fue el propio creador de la serie original, The Mandalorian & Grogu parece haber recuperado el espíritu aventurero de la franquicia en una apuesta que desenmascarará desde el primer momento a Din Djarin, mostrando nuevamente el rostro de Pedro Pascal. Algo que se había reservado para momentos muy especiales y concretos en la ficción para la pequeña pantalla y que aquí, podría ser mucho más común. Favreu vuelve a dirigir un largometraje siete años después del live action de El rey león. Una producción con la que el director logró una taquilla de 1.657 millones de dólares. The Mandalorian & Grogu seguramente no alcance esos números, pero desde Disney y Lucasfilm se han preocupado para minimizar cualquier tipo de daño financiero, dándole un presupuesto de 160 millones de dólares. Cifras bajas si las comparamos con los costes anteriores de los proyectos previos de la saga.

El nuevo tráiler de ‘The Mandalorian & Grogu’

La sinopsis oficial de la cinta dice así: «El malvado Imperio ha caído y los señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por toda la galaxia. Mientras la joven Nueva República trabajar para proteger todo aquello por lo que luchó la Rebelión, el incipiente gobierno lleva meses contado con la ayuda del legendario cazarrecompensas y su joven aprendiz, Grogu».

Star Wars returns to the big screen with The Mandalorian and Grogu. Watch the trailer now and experience the film, starring Pedro Pascal, only in theaters and IMAX May 22. pic.twitter.com/0S31W8kRfq — Star Wars (@starwars) February 17, 2026

El reparto cuenta con Pascal y también con toda una ristra de nombres llamativos. Desde Sigourney Weaver a Jonny Coyne, pasando por Steve Blum, Hemky Madera y un Jeremy Allen White que dobla a la criatura Rotta the Hutt. El tráiler nos permite apreciar el cameo de un tendero cuya voz ha sido asumida por el cineasta Martin Scorsese. El guion corre a cargo de Favreau y Dave Filoni y la banda sonora está compuesta por Ludwig Göransson, el dos veces ganador del Oscar por la música de Black Panther (2018) y Oppenheimer (2023).

El futuro de la franquicia

La propiedad intelectual ha meditado mucho los siguientes proyectos cinematográficos. Hasta el punto de cancelar varias propuestas de largo recorrido. Centrándose estos años en la creación de series derivadas, ahora mismo la franquicia tiene en marcha un filme sin título que recuperaría el personaje de Rey, la película que daría origen a la aparición de la Fuerza y los jedi en Star Wars: Dawn of the Jedi de James Mangold y en el proyecto protagonizado por Ryan Gosling que estará ambientado cinco años después de los acontecimientos de El ascenso de Skywalker, Starfighter.

The Mandalorian & Grogu llegará a los cines el próximo 21 de mayo de 2026.