La bibliografía del escritor Stephen King es una de las que más veces se ha adaptado al mundo audiovisual. Algo no tan extraño, si pensamos que el de Maine tiene más de 200 relatos escritos y 61 novelas publicadas. El resplandor, Carrie, Cuenta conmigo, Cadena perpetua, la niebla…la cantidad de películas podría ocupar todo el presente artículo. Además de la larga trayectoria del novelista, Hollywood acude a sus historias para crear remakes y reboots como el reciente caso de It. El último en sumarse a esta tendencia que abraza el imaginario del escritor ha sido J.J.Abrams y su productora Bad Robot, quienes adaptarán el nuevo libro de Stephen King.

Según informa Deadline, la productora que se encargó de resucitar la franquicia de Misión Imposible o Star trek, adaptará Billy Summers, la última novela que ha escrito Stephen King. Lo hará en formato de serie de televisión que todavía no cuenta con una plataforma oficial, ya que el proyecto se encuentra en el primer punto de venta. No sería de extrañar que alguno de los destinos fuese Hulu, Paramount + o Apple TV +, ya que es aquí donde se encuentran las últimas colaboraciones de Bad Robot. La compañía ya adaptó en formato de serie 22.11.63 de Stephen King con James Franco como protagonista.

Billy Summers cuenta la historia de Billy, un ex francotirador del ejército convertido en asesino a sueldo que sólo mata a “hombres malos”. El protagonista quiere dejar el negocio, pero antes debe dar un último golpe en el que debe dar con un ladrón de poca monta llamado Joel Allen. Para ello comienza a vivir una doble vida dentro de la comunidad donde se encuentra su objetivo. Sin embargo, poco a poco Billy comenzará a dudar de la misión y de los mafiosos que lo contrataron. Marshall Herskovitz y Ed Zwick adaptarán este nuevo libro de Stephen King, mientras que este último hará las veces de director. De momento se desconoce el reparto o los implicados que tendrá la nueva serie.

Esta no será la única producción que adapte material del escritor, pues el sello de terror Blumhouse está trabajando en llevar la historia de Later también a la pequeña pantalla. Later pertenece a la serie Harc Case Crime de Titan Books que incluye también The Colorado Kid y Joyland.