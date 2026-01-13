Nuevo adelanto de ‘Vengadores: Doomsday’: Wakanda se encuentra con Los Cuatro Fantásticos

La carrera promocional de la próxima reunión marvelita va camino de ser la más longeva de la historia del séptimo arte. En un momento de decreciente atención sobre el género de los superhéroes, la mecha de la expectación comenzó a arder tras la revelación sorpresa en 2024 del regreso de Robert Downey Jr. como el poderoso villano, el Doctor Doom. Tras ello y después de una desidiosa presentación de casting, el estreno de Avatar: Fuego y ceniza nos ha ido regalando pequeños teaser, presentando a los personajes que habitarán esta imponente primera prueba de fuego para la franquicia. Ahora, el nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday le pasa el testigo al pueblo de Wakanda y a Los Cuatro Fantásticos.

First look at Namor in ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/0sM1FzM8eh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) January 13, 2026

El plan de Kevin Feige y su equipo parece confluir en un goteo constante de información sobre la nueva cinta de los defensores de la Tierra. En el primer avance, nos encontramos la vuelta de Chris Evans como Steve Rogers. En el segundo vimos rezar al Thor de Chris Hemsworth y hace unos días, los X-Men protagonizaron la tercera muestra de la batalla final que se avecina. Sin embargo, en una reunión de roles tan prominente, no todos los héroes pueden tener un espacio individual. Así que el primer turno asociativo de Vengadores: Doomsday, tiene como protagonistas a los wakandianos y a uno de los miembros del equipo que lidera Reed Richards.

‘Vengadores: Doomsday’ nos devuelve a Wakanda

La dilogía de Black Panther depauperó su crédito crítico con una secuela que no supo brillar, tras la trágica pérdida de su protagonista original, Chadwick Boseman. Pero a pesar de ello, hablamos de un conjunto de producciones que han logrado recaudar 2.208 millones de dólares en todo el mundo. Por eso, uno de los principales retos de Vengadores: Doomsday será el de devolver la épica al pueblo de Wakanda. Para ello, Marvel pone el foco ahora en Shuri (Letita Wright), quien en la secuela Wakanda forever heredó el traje y los poderes de su hermano fallecido.

En el adelanto escuchamos a una Shuri que afirma haber perdido a «todos los que le importaban», mientras echamos el primer vistazo al regreso de Namor (Tenoch Huerta). Shuri, asegura que su pueblo debe prepararse para «el más allá» y que su cometido es otro. Es entonces cuando a su lado aparece M’Baku (Winston Duke) presentándose como el rey de Wakanda a un extraño que resulta ser La Cosa (Ebon Moss-Bachrach), Ben Grimm de Los Cuatro Fantásticos. Este a modo de chiste, se presenta y le da su dirección en la ciudad Nueva York (en su versión de la Tierra-828). Por último y como es habitual en este grupo de adelantos, un texto avisa de la incorporación de los personajes a la cinta: «Los wakandianos y Los Cuatro Fantásticos regresarán en Vengadores: Doomsday».

El resto del elenco

Todavía falta ver un último teaser final para cerrar este círculo de presentaciones. Uno en el que presumiblemente, veremos por fin a Robert Downey Junior como el Doctor Doom. Falta por ver también, alguna aproximación con otras estrellas confirmadas como Vanessa Kirby, Anthony Mackie, Pedro Pascal, Joseph Quinn o Tom Hiddleston, entre otros.

Vengadores: Doomsday llegará a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre de 2026.