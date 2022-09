Nicolas Cage y Joel Kinnaman protagonizarán ‘Sympathy for the Devil’

Los actores Nicolas Cage y Joel Kinnaman serán los dos protagonistas de Sympathy for the Devil, el thriller que ha dirigido el israelí Yuval Adler bajo un guion de Luke Paradise. El proyecto está tan avanzado que el rodaje ya ha comenzado su producción en Las Vegas.

Producida por Hammerstone, Sympathy for the Devil sigue a un conductor (Kinnaman) que un día se encuentra con un misterioso pasajero (Cage), algo que traerá al personaje de Kinnaman varios problemas conforme avance el recorrido. El claim oficial de su trama reza: “Un conductor se encuentra en un juego de alto riesgo, como el gato y el ratón, después de verse obligado a conducir para un hombre misterioso. A media que continúa su viaje, queda claro que no todo es lo que parece”. Sin conocer muchos más detalles, la cinta parece posicionarse como un thriller con tintes de road movie y según su coproductor, Allan Ungar, tiene “el elenco perfecto”. Además de inferir en que la mirada de Adler será “única y valiente”.

Adler es conocido, sobre todo, por dirigir Belén en 2013. La historia de crimen ganó varios premios internacionales del país del cineasta y también el Venice Days. Más tarde, estrenó en 2019 Infiltrada y en 2020, Los secretos que ocultamos. Joel Kinnaman saltó a la fama gracias a su personaje de Stephen Holder en la serie The Killing e interpretó a Rick Flag en las dos entregas de El escuadrón suicida. Se trata de la segunda colaboración del actor sueco con Adler, ya que Kinnaman coprotagonizó la anteriormente mencionada Los secretos que ocultamos.

Por su parte, Cage está viviendo una segunda juventud a través de un resurgir que comenzó en el año pasado protagonizando Pig. El sobrino de Francis Ford Coppola será Drácula en Reinfield y recientemente ha sido anunciado como la estrella de la nueva comedia de A24, Dream Scenario, producida por el cineasta Ari Aster.

De momento Capstone Global, encargada de gestionar las ventas internacionales de la cinta, deberá presentar el proyecto a los posibles compradores en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde se prevé que será su estreno. A priori, parece que ambos protagonista podrían tener una gran química en pantalla. Con su tirón mediático, parece muy difícil que esta producción no vaya a encontrar fácilmente un comprador que se encargue de la exhibición del proyecto el año que viene.