Ni Scarlett Johansson ni Kate Winslet: la actriz más taquillera es esta reina de las franquicias

Ser una estrella de cine siempre ha ido de la mano de ser un reclamos para la taquilla mundial. Actores que combinan el prestigio de la crítica con un cariño del público que los hace, trascender incluso a su roles en la gran pantalla. Y es precisamente ahora, en un momento de crisis para el mercado de la exhibición donde ningún rostro de Hollywood parece poder librarse de los fracasos comerciales, una actriz acaba de convertirse en la figura más taquillera de la historia del séptimo arte: Nos referimos a Zoe Saldaña.

La intérprete de ascendencia dominicana alcanzó el respeto de la Academia el pasado año, al llevarse la estatuilla dorada por la polémica Emilia Pérez (Jacques Audiard, 2024). Pero antes su Oscar, ya tenía el honor de ser una actriz consolidada en el campo del box office. Muchos no lo recordarán, pero su primera aparición en una franquicia fue en Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, con un breve cameo del que no guarda un gran recuerdo. Eso sí, el 2009 fue el año en el que de verdad comenzó a marcar su camino en la industria. Primero con el reboot de la Star Trek de J.J.Abrams y a los pocos mese con ese transatlántico de la cartelera llamado Avatar. Y es la IP del mundo de Pandora la que la ha terminando trono de la actriz más taquillera, pues Zaldaña vuelve a encarnar a Neytiri en Avatar: Fuego y ceniza. La tercera entrega de la saga lleva recaudados 1.100 millones de dólares y con ello, la suma de de sus participaciones en los blockbuster de la meca del cine por el momento, no tiene rival.

La actriz más taquillera: Zoe Saldaña

Ahora mismo, la posición de la actriz más taquillera del mundo está en las manos de Saldaña. Y para realizar el sumatorio multimillonario de su presencia, tan sólo debemos acudir a la lista de las películas con una recaudación mayor en la historia del séptimo arte. Porque por si su periplo por la propiedad intelectual de James Cameron no fuese suficiente, la estrella ha encarnado durante bastante tiempo a Gamora, la heroína de Los Guardianes de la Galaxia.

Saldaña está presente en el elenco de los tres largometrajes más taquilleros de la historia: Avatar, Vengadores: Endgame y Avatar: El sentido del agua. Y si sumamos lo recaudado por dichas películas, obtenemos más de 8.000 millones de dólares. Pero a esto, según relata The Numbers, no se queda ahí. El medio especializado en la taquilla incluye las cintas de Star Trek, Guardianes de la Galaxia y la tercera parte Avatar, cifrando la repercusión en la cartelera de Saldaña en un total de 15.470 millones. Johansson por su parte, la sigue de cerca, con 15.401 millones de dólares.

Recientemente, la intérprete publicó un vídeo en el que mostraba su alegría por la noticia: «Sólo quiero expresar mi más sincera gratitud por la extraordinaria trayectoria que me ha llevado a convertirme en la actriz de cine más taquillera de todos los tiempos. Un logro que fue posible en su totalidad gracias a las increíbles franquicias y a los colaboradores de los que he tenido la fortuna de formar parte, y a cada director que depositó su confianza en mí».

Con Robert Downey Jr. acechando

Seguir siendo la actriz más taquillera será algo difícil de mantener para Saldaña. Scarlett Johansson tiene en su agenda futura títulos tan destacados como The Batman 2 o la nueva cinta de El exorcista de Mike Flanagan. Aunque el peligro real ante la ostentación del récord viene de la mano de Robert Downey Jr. y su futuro villano en Marvel. El ganador del Oscar será el Doctor Doom en Vengadores: Doomsday y Vengadores: Secret Wars, dos largometrajes que seguramente pasarán de sobra la barrera de los 1.000 millones de dólares.