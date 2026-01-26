Netflix estrena en exclusiva lo último de Amenábar: tiene 7 nominaciones a los Goya 2026

Todavía queda más de un mes para la llegada de la gran fiesta del cine español, pero en las plataformas de streaming ya se encuentran (o van camino de encontrarse), la mayoría de largometrajes nominados. Sirat de Oliver Laxe lleva más de dos meses disponible en Movistar Plus y Los domingos, aterrizará en dicho servicio de vídeo bajo demanda a finales de febrero. Sin embargo, gracias a Netflix ya no tenemos que esperar para ver lo último de Alejandro Amenábar: El cautivo ya está en «la gran N roja» y cuenta con siete nominaciones en los Goya 2026.

Con el permiso del impacto del trabajo de Laxe, la cinta española más polémica de la temporada es este biopic sobre la figura de Miguel de Cervantes durante su etapa de cautiverio en Argel. En el box office patrio, El cautivo la segunda película nacional más taquillera de la temporada, recaudando 5 millones de euros. Tan sólo superada por fenómeno de comedia familiar de Santiago Segura, Padre no hay más que uno 5. Ahora desde el pasado 23 de enero, Netflix ya tiene disponible en su catálogo el filme con el que Amenábar regresa a la dirección de un largometraje, bajo la mirada y el poder de contar historias de un cautivo que tras su periplo carcelario, terminaría escribiendo la obra narrativa más importante de la literatura hispana, Don Quijote de la Mancha.

La polémica en cuestión no fue otra que el de la representación de una escena que exploraba la supuesta relación homosexual del joven Cervantes con su captor, Hasán Bajá. En ese mismo sentido muchos le atribuyeron al cineasta chileno una mirada anacrónica sobre la sexualidad del siglo XVI. Aunque a pesar de esa licencia, no se le puede negar a la cinta su cuidada ambientación y una dirección de arte que nos sumerge de lleno en el mejor cine de aventuras otrora.

Netflix y Amenábar: ¿’El cautivo’ puede ganar algún Goya?

La sinopsis oficial es la siguiente: «Ambientada en 1575, el joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsario árabes y llevado a Argel como rehén. Conocedor del cruel final que le esperaba, el dramaturgo y aspirante a escritor comienza a encontrar refugio en sus historias. Una habilidad que no pasa desapercibida por el Bajá de la ciudad, Hasán. El idealismo de Cervantes será clave para trazar un arriesgado plan de fuga».

En el reparto encontramos a Julio Peña en la piel del escritor. Peña es conocido sobre todo por su participación en la trilogía A través de, cuyas películas adaptan las novelas superventas de Ariana Godoy. Tras él están Alessandro Borghi, Miguel Rellán, Fernando Tejero, José Manuel Poga, Luis Callejo, Roberto Álamo y Luna Berroa, entre otros.

El cautivo está nominada en siete categorías; mejor actor de reparto (Rellán), actor revelación (Peña), dirección de producción, dirección artística, diseño de vestuario, maquillaje y peluquería y sonido.

La adaptación de Amenábar lo tiene complicado en los próximos Goya 2026. Los domingos es la opción favorita y en las categorías técnicas de vestuario y maquillaje se enfrenta a potentes rivales como La cena.

Otras candidatas en el streaming

Tendremos que esperar al próximo 28 de febrero para saber si finalmente, El cautivo termina logrando los «cabezones» artísticos de la ceremonia. Mientras tanto, el streaming nos ofrece de poder ver a muchas otras candidatas: