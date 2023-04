Netflix ha vuelto a desatar la polémica por un episodio de adoctrinamiento a niños con mensajes a favor del colectivo LGTBI y de la cultura woke. Los dibujos infantiles Ridley Jones, la guardiana del museo tienen como uno de los protagonistas a un bisonte no binario y están dirigidos a pequeños desde los 0 años, lo que ha llevado a los padres y a poner el grito en el cielo.

Según han denunciado en las redes sociales, la serie de Netflix es una serie infantil más, con un argumento para niños en el que la protagonista es una niña, Ridley, que protege los tesoros de un museo. El problema viene en el capítulo ocho de la quinta temporada titulado Feliz día de la manada. En él, el personaje de un bisonte le cuenta a su abuela que es de género no binario.

«Si voy a liderar la manada, quiero hacerlo siendo yo. Además, tú dices que hay que liderar con el corazón, ¿no? Bueno, pues mi corazón dice que como me siento más a gusto es usando el nombre de Fred porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va. También uso ‘elle’ y ‘elles’ porque cuando me llaman ella o él no siento que sea lo correcto», le explica el bisonte a su abuela, que lo comprende y le pide perdón.

Que la serie esté dirigida a niños desde 0 años es lo que ha desatado la polémica. Cientos de padres han compartido su malestar en las redes sociales rechazando lo que consideran un adoctrinamiento por parte de la plataforma digital.

Tras cinco temporadas en emisión, Netflix ha decidido cancelar la serie infantil. La creadora de la serie, que se presenta en sus redes sociales con la bandera LGTBI y bajo el pronombre de ‘ella’, ha descartado que se deba al polémico episodio pero sí que ha criticado duramente la decisión de la compañía: «No me sorprende que haya descartado silenciosamente el primer programa preescolar que tiene un personaje no binario».

Doesn’t surprise me that Netflix has quietly dumped the first preschool show that has a non-binary character coming out. Ridley Jones 5 episode Happy Herd Day Fred tells their Grandma played by #CyndiLauper that they’ve changed their name and pronouns. Watch it. Tweet about it. pic.twitter.com/IUQ05ftshb

— Chris Nee (She/Her)🏳️‍🌈 (@chrisdocnee) March 8, 2023