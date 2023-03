Netflix anuncia una bomba sobre su mejor serie

La plataforma de streaming Netflix está viviendo tiempos revueltos. Todos los días saltan noticias nuevas desde que anunció el 8 de febrero el fin de las cuentas compartidas. La última bomba ha sido el anuncio de que la obra de teatro basada en la serie de éxito de la plataforma de streaming Stranger Things está lista para estrenarse al West End a finales de este año.

Según explica The Hollywood Reporter, la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow se estrenará en el Phoenix Theatre de Londres a finales de este año. Stephen Daldry, conocido por su trabajo en Billy Elliot y en algunos episodios de la serie The Crown, ha sido elegido para dirigir esta obra de teatro y Kate Trefry, guionista y productora de la serie Stranger Things, será la guionista. Una obra de teatro que, según ha trascendido, contará la historia original de los hermanos Duffer.

Stranger Things: The First Shadow, un gran proyecto

El proyecto ya había sido anunciado inicialmente por los hermanos Duffer en julio de 2022 y, por lo que ha trascendido, en esta obra de teatro se contará una interesante visión de la historia de Hawkins y los orígenes de algunos personajes de la serie.

Por ahora lo único que se conoce es la descripción y el teaser de esta obra de teatro . En la descripción de Stranger Things: The First Shadow se cuenta que la obra de teatro estará ambientada en 1959 y que se centrará una nueva versión de la vida de los personajes cuando eran jóvenes.

Los protagonistas de la conocida serie de Netflix Jim Hopper, Joyce, Bob Newby y Henry Creel, también conocido como Vecna, aparecerán en la obra como compañeros de colegio. Según la descripción de la obra de teatro “puede contener la clave del final”. ¿Estará el secreto para destruir a Vecna en alguna historia de su desconocido pasado?

Los hermanos Duffer

Cuando los hermanos Duffer, creadores de la famosa serie de ciencia ficción, anunciaron la puesta en marcha de su propia productora a la que han llamado Upside Down Pictures, ya anunciaron que el Universo de Stranger Things no terminaría con la serie. Además de la quinta temporada, que seguramente se estrenará en 2024, y esta obra de teatro, también hay rumores de que se están preparando una serie de televisión spin-off y el proyecto de un anime llamado Stranger Things Tokyo que se viene gestando desde 2021.

Por ahora, los detalles sobre este futuro spin-off se mantienen en secreto. Lo único que han afirmado los hermanos Duffer es que será muy diferente a lo ya se ha visto en el universo Stranger Things y que no participará ninguno de los miembros del reparto original.