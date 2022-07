Millie Bobby Brown lloró al ver a Vecna, el villano de ‘Stranger Things’

Los dos últimos capítulos de la cuarta temporada de Stranger things ya están disponibles en Netflix y, con ellos, se cierra una etapa dentro de la franquicia. La quinta temporada será la última de la serie y todo parece preparado para una batalla final en el que el pueblo de Hawkins se enfrentará a una supervivencia apocalíptica. (A continuación, en este artículo se mencionarán spoilers de los últimos capítulos de la serie).

Sin duda, una de las principales novedades ha sido Vecna, el villano que siempre ha estado detrás de todos los males que han perseguido a Once y a sus jóvenes amigos. Como se ha podido ver en varios vídeos virales, con muy poco de CGI en esta criatura sin piel, llena de tentáculos y bañada en sangre, sino muchas horas de maquillaje y peluquería. El aspecto final de esta mezcla entre Freddy Kruger y el payaso de It es escalofriante, mostrándose siempre con una presencia imponente y peligrosa. Vecna no sólo ha dado miedo al público, sino también a la protagonista Millie Bobby Brown.

Lo contaba el propio Jamie Campbell Bower, actor que interpreta al poderoso villano de esta temporada a Variety: “La llevaron a una posición en la que está atada- Me acerqué a ella (como Vecna) y se echó a llorar. Ella no me miraba y estaba visiblemente disgustada por todo el asunto”. Por suerte, Bower le hizo saber que era él quien estaba detrás de todo esos efectos de maquillaje. “Después de que ella lloró y le hice obvio que sabía que era yo, una de las cosas que dijo fue ‘Sabía que eras tú cuando podía oler cigarrillos’, porque soy fumador”.

25 piezas de látex para crear a Vecna

Los orígenes de Vecna se descubren en esta temporada de Stranger things. El diseñador de prótesis Barrie Gower, elaboró una segunda piel para Bower que incluía 25 piezas de látex y caucho de silicona pegadas a su cuerpo con un adhesivo médico. Las venas superpuestas en la parte superior eran en su mayoría reales, pero mantenían un 10% de los efectos de CGI para multiplicar su cantidad. La transformación de Vecna llevó más de siete horas y media cada día, despertándose a las 3 de la mañana preparándose para 10/12 horas de filmación.

Del mismo modo que pasó con Harry Potter, a medida que los niños crecen, deben ir abandonando la inmadurez y sumergiendo en un tono más oscuro. Vecna es el ejemplo perfecto de esa evolución.